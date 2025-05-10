Законопроект о запрете продажи сигарет на остановках поступил в Госдуму

В Госдуму РФ поступил законопроект, предусматривающий запрет розничной продажи сигарет, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Об этом свидетельствует пояснительная записка к документу.
«Логичным продолжением ... является расширение запрета розничной торговли табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановочные пункты всех видов общественного транспорта», — отмечается в пояснительной записке. Документ опубликован на сайте правовых актов.
В тексте поясняется, что внесение этого законопроекта обусловлено необходимостью защиты граждан от воздействия табачного дыма и снижения уровня потребления никотинсодержащей продукции в общественных местах. Авторы инициативы считают, что ограничение продажи на остановках повысить уровень санитарной безопасности на территории транспортной инфраструктуры.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в разговоре с RT выразил свою позицию относительно законопроекта, который предусматривает предоставление регионам полномочий по введению ограничений или полного запрета на розничную продажу вейпов. По словам Филимонова, производители данных устройств целенаправленно ориентируются на молодежь, формируя у нее ложное ощущение безопасности при использовании подобных товаров.
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