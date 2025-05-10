Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам заключили меморандум о взаимодействии в туристической отрасли до 2030 года. Документ был утвержден по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, которые прошли в Кремле.
«РФ и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента.
В результате переговоров руководители двух государств одобрили совместную декларацию, определяющую ключевые направления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом на современном этапе. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области туризма.
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