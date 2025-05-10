Медведева вывел из себя мирный план Макрона и Стармера по Украине

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Медведев отверг угрозы лидеров ЕС в сторону России
Медведев отверг угрозы лидеров ЕС в сторону России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, назвал необоснованными заявления с угрозами в адрес РФ, прозвучавшие от европейских лидеров, которые прибыли в Киев 10 мая. Об этом российский политик сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции» — написал Медведев на странице в соцсети Х.

Ранее в Киев с официальным визитом прибыли глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель правительства Польши Дональд Туск. Поездка европейских лидеров проходит на фоне появившейся информации о возможной инициативе стран Европы, направленной на достижение перемирия на территории Украины в ближайшем будущем.

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Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, назвал необоснованными заявления с угрозами в адрес РФ, прозвучавшие от европейских лидеров, которые прибыли в Киев 10 мая. Об этом российский политик сообщил на своей странице в одной из соцсетей. «Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции» — написал Медведев на странице в соцсети Х. Ранее в Киев с официальным визитом прибыли глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель правительства Польши Дональд Туск. Поездка европейских лидеров проходит на фоне появившейся информации о возможной инициативе стран Европы, направленной на достижение перемирия на территории Украины в ближайшем будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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