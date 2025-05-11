В мае стоимость клубники в российских магазинах снизится в два-три раза. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
«В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России. Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза», — рассказал Балынин в ходе беседы с «Праймом».
Кроме того, в результате укрепления рубля в России ожидается постепенное снижение цен на мобильные телефоны, планшеты и телевизоры иностранного производства, добавил эксперт. По его словам, этот процесс будет небыстрым из-за наличия складских запасов, однако в течение месяца цены могут снизиться примерно на 5%, а с учетом акций — до 10–12%. На фоне введения США пошлин на товары из Китая китайские производители могут увеличить поставки в Россию, что приведет к снижению цен на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти.
За прошедшую неделю годовой уровень инфляции сократился на 0,03 процентного пункта и составил 10,21% против 10,24% неделей ранее. В связи с этим стоимость плодоовощной продукции уменьшилась почти на 0,3%, а цены на макаронные изделия и крупы снизились на 0,09%, передает «Московский комсомолец».
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