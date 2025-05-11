Президент России Владимир Путин прилагает максимум усилий для дипломатического решения конфликта на Украине, однако урегулирование требует учета множества деталей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин делает все возможное для достижения урегулирования украинского вопроса дипломатическим путем», — заявил Песков в интервью ABC.News. Он отметил, что урегулирование ситуации на Украине представляет собой более сложный процесс, чем просто подписание одного документа, поскольку существует множество деталей, имеющих значение для будущего.
Россия при этом категорически отвергает предложение о размещении европейских «миротворческих» сил на территории Украины, рассматривая его как вмешательство в конфликт. Песков подчеркнул, что Москва настаивает на прямых переговорах с Киевом, предложенных ранее на 15 мая в Стамбуле, без предварительных условий.
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