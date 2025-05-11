Танкисты группы «Пресса» спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских военных, пытавшихся проникнуть на территорию России со стороны Сумской области. Об этом сообщил в разговоре с журналистами боец сводной артиллерийской группы с позывным Оптима. Он добавил, что попытка была произведена в момент перемирия ко Дню Победы.
«Произвели работу по пехоте в количестве семи человек. Засекли их на моменте движения, и быстро парни навелись и открыли огонь. Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — рассказал Оптима в беседе с РИА Новости, уточнив, что попытка проникновения осуществлялась в Белгородскую область.
После огневого удара по группе украинских военных на помощь им попыталась выдвинуться французская боевая машина пехоты (БМП), которую также атаковали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ахмат». По словам собеседника агентства, российские бойцы действовали в составе группировки войск «Север» при поддержке других подразделений.
Он добавил, что атака украинских военных произошла несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы, когда все боевые действия должны были быть приостановлены. В Минобороны РФ уточнили, что за время действия режима прекращения огня ВСУ более 14 тысяч раз нарушили его и предприняли пять попыток прорыва границы в Курской и Белгородской областях, а также совершили 37 атак, однако все они были успешно отражены.
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