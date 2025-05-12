Президент России Владимир Путин ясно выразил свою позицию по ситуации на Украине, заявив о недопустимости ультиматумов в адрес России, и подчеркнул готовность к продолжению диалога на основе взаимного уважения и равноправия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что такой подход России получил поддержку от ряда стран. А президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно присоединиться к переговорам. Главные заявление Дмитрия Пескова в ходе конференц-колла 12 мая читайте в материале URA.RU.
Об ультиматумах России
Песков заявил о неприятии ультимативного тона в диалоге с Россией, подчеркнув, что такой подход является недопустимым. Он прокомментировал обсуждение между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопроса о возможной блокировке газопровода «Северный поток-2» в качестве давления на Россию для согласия на 30-дневное прекращение боевых действий на Украине.
«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также ... в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной. Песков добавил, что предложение президента РФ отражает стремление к мирному решению конфликта и направлено на устранение причин напряженности и защиту интересов России.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня с 12 мая как предпосылку для начала переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Украину без промедления принять предложение России о переговорах, отметив, что это может стать шагом к возможной договоренности. Зеленский впоследствии заявил, что ожидает встречи с Путиным в Турции в четверг.
О переговорах по Украине
В ходе празднования 9 Мая в Москве президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий, отметил Песков. Он акцентировал внимание на том, что позиция России по украинскому вопросу была изложена четко и недвусмысленно.
«После встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров [с Украиной] в Стамбуле без всяких предварительных условий», — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, такой подход России к урегулированию украинского кризиса получил поддержку и понимание от ряда стран, включая партнеров из СНГ, БРИКС и других государств. «Подход ... нацелен на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира», — сказал Песков журналистам.
«Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров», — добавил пресс-секретарь президента РФ. Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного мирного разрешения конфликта.
О дипломатическом скандале с Польшей
В связи с последними действиями Польши, а именно закрытием российского генерального консульства в Кракове, Россия обвинила Польшу в выборе враждебного пути в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.
«Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья общей цепи на сворачивание двусторонних отношений, и без того находящихся в плачевном состоянии. Польша выбирает враждебность по отношению к нам», — сказал Песков.
О переговорах с Малайзией
В то же время Россия активно готовится к предстоящим переговорам с Малайзией, которые приобретают особое значение на фоне текущих международных событий. «Мы сделаем скоро официальное объявление. Мы готовимся к российско-малайзийским переговорам и придаем им большое значение», — добавил Песков, отвечая на вопрос о возможном визите премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию.
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