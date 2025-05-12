Парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях.
«Прошу продолжить следствие, так как не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных. Она была точно не гулящей по дешевым кабакам. Она была домашней. Я уверен, что здесь что-то не так», — рассказал он на видео.
Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.
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