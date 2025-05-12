Парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, не согласен с версией о несчастном случае. Видео

Парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, отрицает нечастный случай
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек попросил найти виновных
Молодой человек попросил найти виновных Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях. 

«Прошу продолжить следствие, так как не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных. Она была точно не гулящей по дешевым кабакам. Она была домашней. Я уверен, что здесь что-то не так», — рассказал он на видео.

Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.

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Парень найденной мертвой на заборе возле одного из пермских баров пермячки — Алексей Гурьев не согласен с версией о несчастном случае. Он просит продолжить следствие. Молодой человек записал видео и разместил его в соцсетях.  «Прошу продолжить следствие, так как не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться в этом окончательно. И найти виновных. Она была точно не гулящей по дешевым кабакам. Она была домашней. Я уверен, что здесь что-то не так», — рассказал он на видео. Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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