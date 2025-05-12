В Перми после гибели девушки на штыре забора возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство»
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации», — уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Сейчас продолжается опрос свидетелей и очевидцев. Ранее сообщалось, что с места преступления были изъяты предметы, которые интересны для расследования уголовного дела.

Известно, что в бар недалеко от парка «Счастье есть» жертва пришла в компании подруги. По некоторым данным, она ушла в туалет, оттуда не вернулась. Позже ее тело было обнаружено на заборе. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации», — уточнили в пресс-службе краевого управления СКР. На данный момент проведен осмотр места происшествия, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Сейчас продолжается опрос свидетелей и очевидцев. Ранее сообщалось, что с места преступления были изъяты предметы, которые интересны для расследования уголовного дела. Известно, что в бар недалеко от парка «Счастье есть» жертва пришла в компании подруги. По некоторым данным, она ушла в туалет, оттуда не вернулась. Позже ее тело было обнаружено на заборе. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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