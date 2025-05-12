Власти одобрили проект нового квартала на месте рынка в центре Челябинска

Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории под строительство нового квартала по проекту Артемия Лебедева в центре города. Его возведет застройщик «Голос. Квартал 1736», сообщили на сайте мэрии.
«Документация по планировке территории в Центральном районе города Челябинска по инициативе ООО Специализированного застройщика „Голос. Квартал 1736“. Рекомендовать к утверждению», — сообщается на сайте мэрии.
Общественные обсуждения по проекту проходили в Челябинске с 16 по 23 апреля 2025 года. Как отмечается на сайте, никто из горожан, проживающих на рассматриваемой территории, в них не участвовал. Но были предложения от другого участника обсуждений — уточнить технико-экономические показатели по строительству многофункционального здания технопарка со встроенным помещениями научно-производственной деятельности, помещениями общественного питания, магазинами, помещениями делового управления и подземной автостоянкой от 55 до 75 машино-мест.
Также было предложено на делать охранной зоной земельный участок площадью более четырех тысяч квадратных метров. На участке сейчас можно осуществлять научно-производственную деятельность. Готовить стройплощадку и проводить археологические работы на территории будущей застройки девелопер начал еще в ноябре 2024 года. При этом в пресс-службе застройщика сообщали о том, что одновременно продолжается разработка проекта в основу которого легла концепция Артемия Лебедева. Застройщик планировал ее актуализировать, поскольку она была создана в 2020 году, а с тех пор многое в отрасли и трендах изменилось. К концу 2024 года уже были снесены некоторые павильоны бывшего рынка, проводились земляные работы, шла подготовка к первой очереди строительства.
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