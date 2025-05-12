В крови пермячки, чье тело нашли на заборе, выявили 5,8 промилле алкоголя

Минтербез: погибшая пермячка была в состоянии сильного алкогольного опьянения
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Это является сильной стадией алкогольного опьянения
Это является сильной стадией алкогольного опьянения Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

В крови пермячки, чье тело нашли на заборе, выявили 5,8 промилле алкоголя. Это является сильной стадией опьянения. Сейчас региональные следователи проводят доследственную проверку. 

«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в т.ом числе иностранных государств не соответствуют действительности. Согласно результатам экспертизы, погибшая находилась в состоянии выраженного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 5,8 промилле», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале.

Предварительная версия — несчастный случай. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в область туловища.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 18-летняя пермячка могла погибнуть в момент, когда решила перелезть через забор, чтобы не ждать очереди в туалет бара. Об этом журналисту рассказал источник из числа местных жителей.

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В крови пермячки, чье тело нашли на заборе, выявили 5,8 промилле алкоголя. Это является сильной стадией опьянения. Сейчас региональные следователи проводят доследственную проверку.  «Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в т.ом числе иностранных государств не соответствуют действительности. Согласно результатам экспертизы, погибшая находилась в состоянии выраженного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 5,8 промилле», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. Предварительная версия — несчастный случай. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в область туловища. Ранее URA.RU сообщало о том, что 18-летняя пермячка могла погибнуть в момент, когда решила перелезть через забор, чтобы не ждать очереди в туалет бара. Об этом журналисту рассказал источник из числа местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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