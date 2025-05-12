18-летняя пермячка могла погибнуть на заборе из-за случайности и спешки

18-летняя пермячка могла погибнуть в момент, когда решила перелезть через забор, чтобы не ждать очереди в туалет бара. Источник из числа местных жителей озвучил такую версию корреспонденту URA.RU на месте трагедии.
«Она не захотела ждать очередь в туалет. Вышла вот через заднюю дверь и решила перелезть через забор, чтобы сходить в туалет в лесу. Для того, чтобы перелезть, вероятно она подставила под ноги бревно и оно ушло из под ног», — отмечает собеседник URA.RU на условиях анонимности.
На окраине Перми возле бара 11 мая был обнаружен труп девушки. Тело было нанизано на штырь забора. По предварительной версии, смерть наступила после проникающего колотого ранения в туловище.
Рассматривается версия об убийстве посетителями бара, среди которых могли быть иностранцы. Источник URA.RU отмечает, что запись с камер видеонаблюдения пока не дает полной картины происшедшего.
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