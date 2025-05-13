В ХМАО заболеваемость ковидом выросла на треть

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В ХМАО значительно выросло число жителей, заболевших ковидом
В ХМАО значительно выросло число жителей, заболевших ковидом Фото:

В Югре зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. За неделю с 5 по 11 мая 2025 года показатель вырос на 33,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

«Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 33,3% и составила 0,5 случая на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — говорится в сообщении ведомства.

По данным санитарных врачей, общее число случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за отчетный период снизилось на 25,1% и составило 63,9 случая на 10 тысяч населения. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей в возрасте до двух лет.

Число заболевших гриппом тоже уменьшилось — снижение составило 28%. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями уменьшился на 17,5%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет заболеваемость COVID-19. В конце апреля она составляла 2,4 случая на 100 тысяч населения.

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В Югре зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. За неделю с 5 по 11 мая 2025 года показатель вырос на 33,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте. «Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 33,3% и составила 0,5 случая на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — говорится в сообщении ведомства. По данным санитарных врачей, общее число случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за отчетный период снизилось на 25,1% и составило 63,9 случая на 10 тысяч населения. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей в возрасте до двух лет. Число заболевших гриппом тоже уменьшилось — снижение составило 28%. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями уменьшился на 17,5%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет заболеваемость COVID-19. В конце апреля она составляла 2,4 случая на 100 тысяч населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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