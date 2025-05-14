Россию показали на «Евровидении», несмотря на запрет участвовать в конкурсе

Во время первого полуфинала Евровидения-2025, который прошел в Швейцарии, зрители неожиданно увидели на экранах фрагмент выступления российской группы «Бурановские бабушки». Россия официально отстранена от участия в конкурсе с 2022 года. На трансляцию обратил внимание Life.
«Вопреки действующему запрету на участие, в полуфинале „Евровидения-2025“ было показано архивное выступление „Бурановских бабушек“», — пишет Life. Организаторы объяснили включение российского коллектива тем, что после завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о рекордах Евровидения. В этом контексте была упомянута группа из России как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников — 403 года. «Бурановские бабушки» представляли Россию в 2012 году с песней Party for everybody и заняли второе место.
Появление российского номера вызвало негативную реакцию у украинских зрителей и представителей страны. В социальных сетях обсуждают, что таким образом организаторы могли намекнуть на возможное возвращение российских артистов на сцену Евровидения. Кроме того, недовольство вызвала и фраза ведущих о том, что конкурс должен оставаться неполитичным и нейтральным, что прозвучало с главной сцены.
Организаторы Евровидения подчеркивают, что показ архивных выступлений не означает пересмотра действующих ограничений. Россия по-прежнему не допущена к участию в конкурсе, а видеоматериалы с прошлыми рекордами демонстрировались исключительно в историческом контексте. Аналогично были показаны и другие архивные номера, включая выступление Анастасии Приходько.
Евровидение-2025 проходит в Базеле, Швейцария, с 13 по 17 мая. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители десяти государств: Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Участники из Азербайджана, Бельгии, Кипра, Словении и Хорватии завершили свое участие на данной стадии.
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