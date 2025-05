«Евровидение-2025»: когда и где пройдет, какие страны поедут на конкурс

В конкурсе «Евровидение-2025» примут участие 37 стран

Песенный конкурс пройдет уже в 69-й раз Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press Финал конкурса «Евровидение-2025» пройдет 17 мая в швейцарском Базеле. В нынешнем году популярное музыкальное состязание будет проведено в 69-й раз. Для Швейцарии это уже третья возможность принять у себя данное мероприятие: впервые конкурс состоялся здесь в 1956 году в Лугано, а затем в 1989 году — в Лозанне. Какие страны будут участвовать в «Евровидении-2025», кто считается фаворитом нынешнего сезона и что придумали в России — подробности в материале URA.RU. Где и когда пройдет конкурс «Евровидение-2025» Международный песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель. Мероприятие пройдет на арене «Санкт-Якобсхалле», которая рассчитана более чем на 14 тысяч зрителей. Города впервые принимает столь масштабное событие. Помимо Базеля, за право провести конкурс также боролась Женева, однако окончательный выбор организаторов пал именно на Базель. Основные этапы «Евровидения» пройдут в три дня: 13 мая — первый полуфинал;

— первый полуфинал; 15 мая — второй полуфинал;

— второй полуфинал; 17 мая — финал конкурса. Мишель Хунцикер будет в составе ведущих Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press Все этапы конкурса будут начинаться в одно время — 22:00 по московскому времени. Ведущими конкурса назначены поэтесса и стендап-комик Хейзел Брюггер, телеведущая Сандра Штудер, а также актриса, певица и модель Мишель Хунцикер. Организаторы отмечают, что решение пригласить женское трио отражает ключевые ценности Швейцарии: открытость, уважение к многообразию, многоязычие и сплоченность. На проведение мероприятия планируется выделить порядка 35 миллионов швейцарских франков, что эквивалентно 37,3 миллиона евро. Формат шоу Полный список стран-участниц конкурса Фото: инфографика URA.RU В «Евровидении-2025» примут участие 37 стран. Изначально ожидалось, что в конкурсе выступят 38 государств, однако Молдавия отменила свое участие по организационным соображениям. Помимо европейских государств, к соревнованию присоединится также Австралия. Всего на конкурсе заявлено 37 участников .

. 13 мая во время первого полуфинала выступит 15 участников .

. 15 мая, когда будет проходить второй полуфинал, будут показаны выступления 16 стран-участников .

. И, наконец, 17 мая в финале примут участие 26 исполнителей и коллективов. Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Швеция и по десять лучших участников из каждого полуфинала. В финале «Евровидения-2025» примут участие 26 стран Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Таким образом, из каждого этапа проходят по 10 лучших участников, плюс пять представителей стран «Большой пятерки» и страны, где, собственно, проходит конкурс. В состав так называемой «Большой пятерки» входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания. Указанные государства обеспечивают основной объем финансирования. Помимо этого, Франция, Германия и Италия считаются одними из стран-основательниц конкурса. Как проходит голосование Победитель конкурса выбирается общим голосованием зрителей и членов национального жюри Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Победитель конкурса определяется на основе голосов телезрителей и национальных жюри всех стран-участниц. В каждой стране, принимающей участие в «Евровидении», формируется национальное жюри, в состав которого входят пять членов. Начиная с 2023 года, национальное жюри принимает участие в голосовании исключительно в финальном этапе конкурса. Зрителям предоставляется возможность отдать свой голос за любого исполнителя, кроме представителя своей собственной страны. Голосование осуществляется через отправку SMS-сообщений либо телефонные звонки на специально выделенные номера. В соответствии с итогами зрительского голосования государства располагаются в порядке убывания набранных ими голосов и получают соответствующее количество баллов. За первое место начисляется 12 баллов, за второе — 11, далее баллы снижаются до одного для последующих позиций. Аналогичным образом, в финальном этапе жюри также присваивает баллы участникам в диапазоне от 12 до 1. Примечательно, что в ходе финального шоу оглашаются именно результаты голосования жюри, а не зрительские оценки. Впоследствии баллы, набранные по итогам голосования зрителей и жюри, суммируются, и победителем становится тот исполнитель, который набирает наибольшее общее количество очков. Участники конкурса В 2025 году на конкурсе «Евровидение» выступят артисты, которые ранее уже представляли свои страны на этом музыкальном шоу. Так, Польшу вновь будет представлять Юстина Стечковская, для которой это станет второй попыткой завоевать победу. Впервые она участвовала в конкурсе в 1995 году, заняв 18-е место с композицией Sama. Кроме того, Черногория вновь отправит на «Евровидение» Нину Жижич. В 2013 году она вместе с дуэтом Who See представляла страну с песней Igranka, однако тогда коллективу не удалось пройти в финал. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто такой рэпер Томми Кэш, который едет на «Евровидение» с номером от режиссера из Челябинска А новичком на конкурсе станет рэпер и танцор Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс). Он выступит от Эстонии. Артист исполнит композицию Espresso Macchiato, а также продемонстрирует эффектный сценический номер, подготовленный челябинским режиссером и сценаристом Алиной Пязок. Творчеству эстонского исполнителя характерно присутствие элементов русской культуры и исполнение англоязычных песен с отчетливым русским акцентом. В интервью прибалтийскому изданию, музыкант заявил, что эта песня очень подходит к конкурсу, поскольку кофе (espresso macchiato — /англ./ эспрессо макиато) объединяет людей. Фавориты «Евровидение-2025» По данным сайта Eurovision World, предпочтение зрителей и экспертов отдается Швеции. Группа KAJ с песней Bara Bada Bastu имеет вероятность победы в 34%. На момент публикации материала список выглядит следующим образом: Швеция , KAJ — Bara Bada Bastu: 34%* вероятность победы;

, KAJ — Bara Bada Bastu: 34%* вероятность победы; Австрия , исполнитель JJ с песней Wasted Love: 23%;

Франция, певица Louane с композицией Maman: 8%. В топ-5 также вошли представитель Израиля Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise, набравший 6% голосов, а также финская певица Эрика Викман с песней Ich komme, получившая 3%. Помимо указанных стран, в числе возможных лидеров также рассматриваются Нидерланды, Бельгия, Чехия, Эстония и Швейцария. «Евровидение» по-русски Россия не принимает участие в конкурсе «Евровидение» уже четвертый год подряд. В феврале 2022 года Европейский вещательный союз принял решение отстранить страну от участия в этом музыкальном соревновании. В ответ на это российская сторона объявила о приостановке своего членства в организации. Согласно указу президента Владимира Путина, альтернативой «Евровидению» на территории России станет проведение конкурса «Интервидение». В отличие от «Евровидения», данный конкурс выделяется широким культурным разнообразием благодаря исполнению песен на различных языках. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству РФ Михаил Швыдкой. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года.

