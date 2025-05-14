14 мая 2025

В Курган экс-чиновник Ганин отделался штрафом по делу «Курганавтодора»

Курганский суд наказал штрафом экс-руководителя «Курганавтодора» Ганина
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Суд Кургана вынес приговор по делу Павла Ганина
Суд Кургана вынес приговор по делу Павла Ганина Фото:
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ФСБ задержала в Кургане бывшего директора госучреждения Ганина

Курганский городской суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочий в правительственной структуре «Курганавтодор». Экс-директора управления Павел Ганин был признан виновным и получил в качестве наказания штраф. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на оглашении приговора.

«Признать Ганина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорить к наказанию в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей», — зачитал приговор судья Сергей Лушников. С учетом пребывания под стражей и домашним арестом, наказание было смягчено до 350 тысяч. Приговор в законную силу не вступил.

Был решен вопрос о гражданском иске прокуратуры к Ганину о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Он оставлен без рассмотрения.

Ганина судили за то, что он в конце 2022 года подписал на оплату документы за фактически не сделанные или некачественно сделанные дорожные работы. Ущерб составил 20,9 миллиона рублей. Экс-директор свою вину полностью признал.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала для Ганина наказания в виде трех лет лишения свободы. Защита настаивала на наказание, не связанном с лишением свободы.

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Курганский городской суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочий в правительственной структуре «Курганавтодор». Экс-директора управления Павел Ганин был признан виновным и получил в качестве наказания штраф. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на оглашении приговора. «Признать Ганина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорить к наказанию в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей», — зачитал приговор судья Сергей Лушников. С учетом пребывания под стражей и домашним арестом, наказание было смягчено до 350 тысяч. Приговор в законную силу не вступил. Был решен вопрос о гражданском иске прокуратуры к Ганину о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Он оставлен без рассмотрения. Ганина судили за то, что он в конце 2022 года подписал на оплату документы за фактически не сделанные или некачественно сделанные дорожные работы. Ущерб составил 20,9 миллиона рублей. Экс-директор свою вину полностью признал. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала для Ганина наказания в виде трех лет лишения свободы. Защита настаивала на наказание, не связанном с лишением свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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