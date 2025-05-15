FT: США не смогли очаровать Россию, пытаясь добиться прекращения огня

Попытки США добиться от России быстрого прекращения огня на условиях, невыгодных Москве, оказались безуспешными. При этом резкое сворачивание американского участия в урегулировании украинского конфликта может быть воспринято как провал политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на мнения западных экспертов.
«У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Его слова передает Financial Times.
По мнению экс-помощника бывшего президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома осознает, что у российского руководства четкая позиция, и президент РФ Владимир Путин не идет на компромиссы. Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм добавил, что Трампу для перезагрузки отношений с Москвой необходимо сначала решить вопрос по Украине, не утратив при этом политического авторитета.
Ранее глава РФ Владимир Путин выступил с инициативой возобновления прямых переговоров с Украиной, отметив при этом отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент выразил готовность рассмотреть возможность установления действительного режима прекращения огня, соблюдение которого должно быть гарантировано со стороны Киева.
В ответ на этот призыв президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, заявив, что украинская сторона согласится на переговоры только в случае, если Москва полностью прекратит огонь начиная с 12 мая. Однако после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинские власти незамедлительно принять предложение Москвы, Зеленский сообщил о готовности встретиться с российским лидером в Турции. Позднее, вечером 14 мая, Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Руководителем группы назначен помощник президента Владимир Мединский.
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