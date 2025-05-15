ВСУ пытались ударить по Ростовской, Белгородской и Брянской областям: карта атак БПЛА на 15 мая

Министерство обороны России сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями. В то время Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Каменский Хутор в Брянской области, ранив троих мирных жителей, заявил глава региона Александр Богомаз. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Белгородской областей. Об этом ведомство написало в официальном telegram-канале.
Также ВСУ произвели удар по мирному населению Брянской области. Используя дроны-камикадзе, они напали на село Каменский Хутор в Климовском районе. В результате атаки три человека, среди которых двое мужчин и одна женщина, получили ранения и были экстренно доставлены в ближайшую больницу, рассказал глава региона.
«ВСУ нанесли подлый удар по мирным жителям», — сообщил в своем telegram-канале Богомаз. Он также призвал население соблюдать максимальную бдительность и осторожность, так как украинские силы продолжают наносить удары по региону.
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