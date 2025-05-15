ВСУ ударили по Курской области в день начала переговоров России и Украины

Украинские военные в день начала переговоров Москвы и Киева нанесли удары по инфраструктуре в Курской области, в результате которых полностью разрушен мост через реку в селе Снагость. Об этом сообщают telegram-каналы.
«ВСУ уничтожили мост в селе Снагость Кореневского района», — пишет telegram-канал «Типичный Курск». О пострадавших не сообщается.
Ранее утром 15 мая в селе Большенизовцево под Курском был совершен удар украинским беспилотником по гражданскому автомобилю, следовавшему по автодороге. По сообщению врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате происшествия пострадали два мужчины в возрасте 38 и 48 лет. Пострадавшие доставлены в Рыльскую центральную районную больницу.
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