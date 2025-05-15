Арестовали мэра Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко

В Ростове-на-Дону арестовали мэра Новочеркасска Юрия Лысенко по делу о получении взятки. Чиновник будет находиться под стражей до 13 июля включительно. Решение вынес Ленинский районный суд.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и назначить меру пресечения Лысенко в виде ареста сроком на 1 месяц 29 суток, по 13 июля включительно», — объявил судья. Его слова приводит ТАСС. Подробности уголовного дела пока не раскрываются, комментариев от самого Лысенко или его защиты не поступало.
Ранее против него было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, Лысенко подозревается в получении земельного участка с домом стоимостью восемь миллионов рублей за строительство школы на застраиваемой территории. Он был задержан после слежки, когда якобы вымогал взятку в 20 миллионов рублей.
В 2020 году Лысенко возглавил администрацию Новочеркасска, сменив на этом посту Игоря Зюзина, который был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В 2023 году суд приговорил Зюзина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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