Правительство ХМАО скорректировало бюджет: поддержка участников СВО, новый мост через Обь и медицина

Власти ХМАО внесли изменения в бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающие дополнительные расходы на поддержку участников СВО, развитие транспортной инфраструктуры и здравоохранения. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук по итогам заседания правительства региона.
«Корректируем параметры бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Дополнительно направим средства на: поддержку участников СВО и их семей; строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы», — говорится в telegram-канале Кухарука. Также он отметил, что средства будут выделены на закупку 60 машин скорой помощи и обеспечение лекарственными препаратами.
Среди других важных решений — введение новой формы партнерства: крупные предприятия региона смогут получить налоговые льготы за размещение заказов у местных малых компаний, что, по мнению властей, усилит развитие регионального производства. Также сообщается о расширении границ города Пыть-Яха за счет включения части территории Нефтеюганского района с садовыми товариществами. В связи с паводковой ситуацией в ряде СНТ зафиксированы подтопления, для ликвидации последствий даны соответствующие поручения муниципальным службам.
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