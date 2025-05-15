15 мая 2025

Правительство ХМАО скорректировало бюджет: поддержка участников СВО, новый мост через Обь и медицина

Губернатор ХМАО Кухарук утвердил масштабные изменения в бюджете
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО направит больше средств на покупку автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования и лекарств (архивное фото)
Правительство ХМАО направит больше средств на покупку автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования и лекарств (архивное фото) Фото:

Власти ХМАО внесли изменения в бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающие дополнительные расходы на поддержку участников СВО, развитие транспортной инфраструктуры и здравоохранения. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук по итогам заседания правительства региона.

«Корректируем параметры бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Дополнительно направим средства на: поддержку участников СВО и их семей; строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы», — говорится в telegram-канале Кухарука. Также он отметил, что средства будут выделены на закупку 60 машин скорой помощи и обеспечение лекарственными препаратами.

Среди других важных решений — введение новой формы партнерства: крупные предприятия региона смогут получить налоговые льготы за размещение заказов у местных малых компаний, что, по мнению властей, усилит развитие регионального производства. Также сообщается о расширении границ города Пыть-Яха за счет включения части территории Нефтеюганского района с садовыми товариществами. В связи с паводковой ситуацией в ряде СНТ зафиксированы подтопления, для ликвидации последствий даны соответствующие поручения муниципальным службам.

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Власти ХМАО внесли изменения в бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающие дополнительные расходы на поддержку участников СВО, развитие транспортной инфраструктуры и здравоохранения. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук по итогам заседания правительства региона. «Корректируем параметры бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Дополнительно направим средства на: поддержку участников СВО и их семей; строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы», — говорится в telegram-канале Кухарука. Также он отметил, что средства будут выделены на закупку 60 машин скорой помощи и обеспечение лекарственными препаратами. Среди других важных решений — введение новой формы партнерства: крупные предприятия региона смогут получить налоговые льготы за размещение заказов у местных малых компаний, что, по мнению властей, усилит развитие регионального производства. Также сообщается о расширении границ города Пыть-Яха за счет включения части территории Нефтеюганского района с садовыми товариществами. В связи с паводковой ситуацией в ряде СНТ зафиксированы подтопления, для ликвидации последствий даны соответствующие поручения муниципальным службам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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