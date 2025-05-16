В Госдуме предложили отправлять «домой» не сдавших тест по языку детей мигрантов

Власти предложили отправлять детей мигрантов, которые три раза не смогли сдать тест на знание русского языка, обратно на родину. Соответствующее заявление сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани. По мнению парламентария, ограничение количества попыток сдачи экзамена поможет повысить уровень образования в российских школах.
«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — заявил Нилов. Его слова передает ТАСС.
Он также обратил внимание на статистику, по его словам, из тысячи детей только 30 сдали тест. «Одни не имеют права легального нахождения в России, другие не смогли заполнить документы, третьи не смогли сдать тест», — отметил Нилов. По словам депутата, это подтверждает правильность решения о введении обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка.
Ранее был подготовлен законопроект, ограничивающий двумя годами срок прохождения тестирования для детей мигрантов. Он напомнил, что с 1 апреля вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, но при этом количество попыток сдачи теста пока не ограничено.
На начало мая в Российской Федерации 81% детей мигрантов не приняли участие в обязательном тестировании по русскому языку, которое требуется для зачисления в общеобразовательные учреждения. Среди ключевых причин отказа в допуске называются предоставление неполного комплекта документов, отсутствие вакантных мест в школах, а также наличие недостоверной информации в поданных заявлениях.
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