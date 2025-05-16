В Госдуме предложили отправлять «домой» не сдавших тест по языку детей мигрантов

Нилов: детей мигрантов, не сдавших тест на русский, надо отправлять домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку, хотят отправить домой
Детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку, хотят отправить домой Фото:

Власти предложили отправлять детей мигрантов, которые три раза не смогли сдать тест на знание русского языка, обратно на родину. Соответствующее заявление сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани. По мнению парламентария, ограничение количества попыток сдачи экзамена поможет повысить уровень образования в российских школах.

«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — заявил Нилов. Его слова передает ТАСС.

Он также обратил внимание на статистику, по его словам, из тысячи детей только 30 сдали тест. «Одни не имеют права легального нахождения в России, другие не смогли заполнить документы, третьи не смогли сдать тест», — отметил Нилов. По словам депутата, это подтверждает правильность решения о введении обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

Ранее был подготовлен законопроект, ограничивающий двумя годами срок прохождения тестирования для детей мигрантов. Он напомнил, что с 1 апреля вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, но при этом количество попыток сдачи теста пока не ограничено.

На начало мая в Российской Федерации 81% детей мигрантов не приняли участие в обязательном тестировании по русскому языку, которое требуется для зачисления в общеобразовательные учреждения. Среди ключевых причин отказа в допуске называются предоставление неполного комплекта документов, отсутствие вакантных мест в школах, а также наличие недостоверной информации в поданных заявлениях.

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Власти предложили отправлять детей мигрантов, которые три раза не смогли сдать тест на знание русского языка, обратно на родину. Соответствующее заявление сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани. По мнению парламентария, ограничение количества попыток сдачи экзамена поможет повысить уровень образования в российских школах. «Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — заявил Нилов. Его слова передает ТАСС. Он также обратил внимание на статистику, по его словам, из тысячи детей только 30 сдали тест. «Одни не имеют права легального нахождения в России, другие не смогли заполнить документы, третьи не смогли сдать тест», — отметил Нилов. По словам депутата, это подтверждает правильность решения о введении обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Ранее был подготовлен законопроект, ограничивающий двумя годами срок прохождения тестирования для детей мигрантов. Он напомнил, что с 1 апреля вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, но при этом количество попыток сдачи теста пока не ограничено. На начало мая в Российской Федерации 81% детей мигрантов не приняли участие в обязательном тестировании по русскому языку, которое требуется для зачисления в общеобразовательные учреждения. Среди ключевых причин отказа в допуске называются предоставление неполного комплекта документов, отсутствие вакантных мест в школах, а также наличие недостоверной информации в поданных заявлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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