В России ограничат число попыток сдачи теста по русскому языку мигрантами

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Сейчас общее количество попыток для прохождения тестирования мигрантами не ограничено
Сейчас общее количество попыток для прохождения тестирования мигрантами не ограничено Фото:

В России собираются ограничить двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответствующий проект закона в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил автор инициативы — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд. После этого иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе», — на пояснительную записку к законопроекту Нилова ссылается ТАСС.

В течение прошлого года депутатами ГД было разработано и принято 14 законов в сфере миграционной политики, отмечает RT. Нормативы, которые запрещают зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступил в силу в России с 1 апреля. По мнению Рособрнадзора, дети иностранцев должны сдавать тест по русскому минимум на три балла, передает «Национальная служба новостей».

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В России собираются ограничить двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответствующий проект закона в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил автор инициативы — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд. После этого иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе», — на пояснительную записку к законопроекту Нилова ссылается ТАСС. В течение прошлого года депутатами ГД было разработано и принято 14 законов в сфере миграционной политики, отмечает RT. Нормативы, которые запрещают зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступил в силу в России с 1 апреля. По мнению Рособрнадзора, дети иностранцев должны сдавать тест по русскому минимум на три балла, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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