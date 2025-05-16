Польша хочет отдать Украине старые истребители МиГ-29

Польша рассматривает возможность передачи Украине советских истребителей МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации в польских вооруженных силах. Об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Киеве Петр Лукасевич.
«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются», — подчеркнул Лукасевич в интервью изданию «Украинская правда». Он также отметил, что решение о передаче истребителей будет зависеть не только от польской стороны, но и от потребностей Украины.
По словам дипломата, украинские военные могут отказаться от получения советских самолетов, поскольку в настоящее время сосредоточены на освоении новых типов боевых машин, таких как американские F-16 и шведские Gripen. Лукасевич отметил, что окончательное решение будет принято с учетом интересов и планов Вооруженных сил Украины.
Еще в начале марта польский президент Анджей Дуда заявлял, что Польша не может передать Украине истребители МиГ-29, так как ожидает замену от союзников по НАТО. Он отмечал, что согласно обещанию главы Украины Владимира Зеленского, самолеты будут переданы, если союзники предоставят замену для обеспечения противовоздушной обороны.
Ранее США начали поставки Украине списанных истребителей F-16, которые используются для поддержки парка боевых машин, уже переданных европейскими странами. Эту информацию подтвердили в ВВС США после появления фото погрузки частично разобранных истребителей на украинский Ан-124, вылетевший из Тусона в Польшу.
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