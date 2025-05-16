В Кургане начнут продавать клубнику из Киргизии

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В Кургане будут продавать клубнику двух сортов
В Кургане будут продавать клубнику двух сортов Фото:

В Кургане с 18 мая в магазинах начнут продавать клубнику из Киргизии. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях.

«Ждем спелую клубнику из Киргизии двух сортов», — сообщает один из магазинов. Поставщики ожидают поступление двух сортов клубники: «Клери» и «Дикая». Розничная цена за клубнику сорта «Клери» составит 550 рублей за килограмм, при покупке от 10 ящиков — 420 рублей за килограмм (в одном ящике — от 2 килограммов). Сорт «Дикая» будет стоить 500 рублей за килограмм в розницу и 400 рублей — при оптовой покупке (от 10 ящиков, в одном ящике — от 2,5 килограммов).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали торговать черешней из Узбекистана. Цена за килограмм составляет 600 рублей.

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В Кургане с 18 мая в магазинах начнут продавать клубнику из Киргизии. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях. «Ждем спелую клубнику из Киргизии двух сортов», — сообщает один из магазинов. Поставщики ожидают поступление двух сортов клубники: «Клери» и «Дикая». Розничная цена за клубнику сорта «Клери» составит 550 рублей за килограмм, при покупке от 10 ящиков — 420 рублей за килограмм (в одном ящике — от 2 килограммов). Сорт «Дикая» будет стоить 500 рублей за килограмм в розницу и 400 рублей — при оптовой покупке (от 10 ящиков, в одном ящике — от 2,5 килограммов). Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали торговать черешней из Узбекистана. Цена за килограмм составляет 600 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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