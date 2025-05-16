В Кургане начнут продавать клубнику из Киргизии

В Кургане с 18 мая в магазинах начнут продавать клубнику из Киргизии. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях.
«Ждем спелую клубнику из Киргизии двух сортов», — сообщает один из магазинов. Поставщики ожидают поступление двух сортов клубники: «Клери» и «Дикая». Розничная цена за клубнику сорта «Клери» составит 550 рублей за килограмм, при покупке от 10 ящиков — 420 рублей за килограмм (в одном ящике — от 2 килограммов). Сорт «Дикая» будет стоить 500 рублей за килограмм в розницу и 400 рублей — при оптовой покупке (от 10 ящиков, в одном ящике — от 2,5 килограммов).
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали торговать черешней из Узбекистана. Цена за килограмм составляет 600 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!