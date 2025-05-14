В Кургане начали торговать черешней из Узбекистана

Цена за килограмм составляет 600 рублей
В Кургане в одном из магазинов стали продавать черешню из Узбекистана. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях.
«Новое поступление черешни из Узбекистана! Друзья, у нас свежая, сладкая черешня — но количество ограничено!», — предупредили в магазине. Цена за килограмм составляет 600 рублей. При покупке ящиком — 500 рублей.
Ранее в Тюмени на рынке начали продавать первую черешню, привезенную из Чили, где цена за килограмм достигала 8 500 рублей. При этом покупатели отметили невыразительный вкус и жесткую консистенцию ягод, несмотря на привлекательный внешний вид.
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