14 мая 2025

В Кургане начали торговать черешней из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена за килограмм составляет 600 рублей
Цена за килограмм составляет 600 рублей Фото:

В Кургане в одном из магазинов стали продавать черешню из Узбекистана. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях.

«Новое поступление черешни из Узбекистана! Друзья, у нас свежая, сладкая черешня — но количество ограничено!», — предупредили в магазине. Цена за килограмм составляет 600 рублей. При покупке ящиком — 500 рублей.

Ранее в Тюмени на рынке начали продавать первую черешню, привезенную из Чили, где цена за килограмм достигала 8 500 рублей. При этом покупатели отметили невыразительный вкус и жесткую консистенцию ягод, несмотря на привлекательный внешний вид.

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В Кургане в одном из магазинов стали продавать черешню из Узбекистана. Об этом сообщает группа магазина в соцсетях. «Новое поступление черешни из Узбекистана! Друзья, у нас свежая, сладкая черешня — но количество ограничено!», — предупредили в магазине. Цена за килограмм составляет 600 рублей. При покупке ящиком — 500 рублей. Ранее в Тюмени на рынке начали продавать первую черешню, привезенную из Чили, где цена за килограмм достигала 8 500 рублей. При этом покупатели отметили невыразительный вкус и жесткую консистенцию ягод, несмотря на привлекательный внешний вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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