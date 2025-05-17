Минобороны сообщило о взятии под контроль Александрополя в ДНР

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Потери ВСУ составили свыше 490 человек
Потери ВСУ составили свыше 490 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Группировкой войск „Центр“ освобожден населенный пункт Александрополь в ДНР», — сообщает ведомство. Они также добавили, что в ходе боев были поражены формирования нескольких бригад ВСУ в районах Шевченко-Первое, Попов Яр и других населенных пунктов. Потери противника составили более 490 военнослужащих, а также технику и склады боеприпасов.

С 10 по 16 мая российские войска освободили шесть населенных пунктов ДНР, включая Торское и Котляровку, передает «Национальная служба новостей». В этот же период были нанесены удары по украинским объектам ВПК и аэродромам. За неделю ПВО перехватили 930 дронов, 35 авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, сообщает RT.

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Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Группировкой войск „Центр“ освобожден населенный пункт Александрополь в ДНР», — сообщает ведомство. Они также добавили, что в ходе боев были поражены формирования нескольких бригад ВСУ в районах Шевченко-Первое, Попов Яр и других населенных пунктов. Потери противника составили более 490 военнослужащих, а также технику и склады боеприпасов. С 10 по 16 мая российские войска освободили шесть населенных пунктов ДНР, включая Торское и Котляровку, передает «Национальная служба новостей». В этот же период были нанесены удары по украинским объектам ВПК и аэродромам. За неделю ПВО перехватили 930 дронов, 35 авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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