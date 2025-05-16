16 мая 2025

ХМАО выполнит поручение Кириенко о запуске рейсов в Абхазию летом 2025 года. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники анонсируют запуск прямых рейсов из Сургута в Сухум уже в июне
Источники анонсируют запуск прямых рейсов из Сургута в Сухум уже в июне Фото:

Власти ХМАО собираются в июне 2025 года выполнить поручение первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко о запуске прямого авиасообщения в Абхазию. По данным источников URA.RU, уже в первый летний месяц появится рейс из Сургута в Сухум.

«Прямой рейс в Абхазию будет запущен в июне из Сургута в Сухум. Окружное правительство предусмотрело расходы на субсидирование этого перелета в региональном бюджете. И на майском заседании думы ХМАО депутаты должны будут их утвердить», — пояснил собеседник агентства.

В материалах к заседанию указаны корректировки бюджета. На сайте окружного правительства размещен проект приказа департамента дорожного хозяйства ХМАО о субсидировании рейсов. На это планируется потратить 65,36 миллионов рублей. Для этого в окружном законодательстве проработали поправки о том, чтобы из бюджета могли компенсировать не только региональные, но и международные рейсы.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил инаугурацию президента Абхазии Бадры Гунбы в составе делегации, которую возглавлял с Сергей Кириенко. Югра заинтересована в авиасообщении с Сухумом и организации турпотоков, в том числе для детского отдыха и санаторно-оздоровительных программ для взрослых.

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Власти ХМАО собираются в июне 2025 года выполнить поручение первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко о запуске прямого авиасообщения в Абхазию. По данным источников URA.RU, уже в первый летний месяц появится рейс из Сургута в Сухум. «Прямой рейс в Абхазию будет запущен в июне из Сургута в Сухум. Окружное правительство предусмотрело расходы на субсидирование этого перелета в региональном бюджете. И на майском заседании думы ХМАО депутаты должны будут их утвердить», — пояснил собеседник агентства. В материалах к заседанию указаны корректировки бюджета. На сайте окружного правительства размещен проект приказа департамента дорожного хозяйства ХМАО о субсидировании рейсов. На это планируется потратить 65,36 миллионов рублей. Для этого в окружном законодательстве проработали поправки о том, чтобы из бюджета могли компенсировать не только региональные, но и международные рейсы. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил инаугурацию президента Абхазии Бадры Гунбы в составе делегации, которую возглавлял с Сергей Кириенко. Югра заинтересована в авиасообщении с Сухумом и организации турпотоков, в том числе для детского отдыха и санаторно-оздоровительных программ для взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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