Раскрыта причина, почему министр Любимова пропустила инаугурацию Папы Римского

Минкульт: Любимова не посетила интронизацию Папы из-за проблем с маршрутом
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Любимова не посетила инаугурацию Папы по техническим причинам
Любимова не посетила инаугурацию Папы по техническим причинам Фото:
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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за технических причин, связанных с несогласованностью воздушного маршрута. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«Любимова не смогла принять участие в инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута», — говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает aif.ru. В министерстве также уточнили, что российскую делегацию на церемонии вступления Папы Льва XIV в должность возглавил чрезвычайный и полномочный посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Ранее планировалось, что делегацию от России на инаугурации понтифика возглавит лично Ольга Любимова. Торжественная месса проходит сегодня, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане. До этого министр культуры по поручению президента РФ представляла Россию на похоронах Папы Франциска.

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за технических причин, связанных с несогласованностью воздушного маршрута. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. «Любимова не смогла принять участие в инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута», — говорится в официальном сообщении ведомства, которое передает aif.ru. В министерстве также уточнили, что российскую делегацию на церемонии вступления Папы Льва XIV в должность возглавил чрезвычайный и полномочный посол России в Ватикане Иван Солтановский. Ранее планировалось, что делегацию от России на инаугурации понтифика возглавит лично Ольга Любимова. Торжественная месса проходит сегодня, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане. До этого министр культуры по поручению президента РФ представляла Россию на похоронах Папы Франциска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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