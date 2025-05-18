В Дагестане задержали зачинщиков драки подростков

Силовики в Дагестане задержали зачинщиков недавнего конфликта между подростками в Махачкале. Об этом 18 мая сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.
«В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале, МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников», — написал Исрафил Исрафилов в своем telegram-канале. По его словам, несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, а в отношении их родителей составлены административные протоколы. Руководитель ЦУР подчеркнул, что ситуация находится на контроле, и сегодня проходит межведомственное совещание с участием представителей министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры, где обсуждаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.
По данным из социальных сетей, в Махачкале подростки ранее объединялись в группы для совершения противоправных действий, включая организацию массовых драк. Власти региона намерены усилить профилактическую работу с молодежью и родителями для предотвращения подобных инцидентов и обеспечения общественного порядка.
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