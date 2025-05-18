Экс-премьер Степашин: Путин размажет Зеленского

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой российского государства Владимиром Путиным невыгодна украинской стороне. Об этом рассказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Я правда не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — сообщил Степашин.
Единственная личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда эксперты отмечали, что Зеленский выглядел воодушевленным и ощущал себя в центре внимания. С тех пор прямые переговоры между лидерами не проводились, а контакты ограничивались переговорами делегаций.
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