18 мая 2025

Экс-премьер Степашин: Путин размажет Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин может подавить Зеленского психологически
Путин может подавить Зеленского психологически Фото:

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой российского государства Владимиром Путиным невыгодна украинской стороне.  Об этом рассказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Я правда не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — сообщил Степашин.

Единственная личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда эксперты отмечали, что Зеленский выглядел воодушевленным и ощущал себя в центре внимания. С тех пор прямые переговоры между лидерами не проводились, а контакты ограничивались переговорами делегаций.

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Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой российского государства Владимиром Путиным невыгодна украинской стороне.  Об этом рассказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Я правда не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может и не только политической. Только война дает ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — сообщил Степашин. Единственная личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда эксперты отмечали, что Зеленский выглядел воодушевленным и ощущал себя в центре внимания. С тех пор прямые переговоры между лидерами не проводились, а контакты ограничивались переговорами делегаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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