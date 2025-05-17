Психотерапевт рассказал о неподдельной радости Зеленского на встрече с Путиным

Врач Панкратов: Зеленский в 2019 на встрече с Путиным вел себя как звезда шоу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единственная встреча Путина и Зеленского, состоялась на саммите в Париже в декабре 2019 года
Единственная встреча Путина и Зеленского, состоялась на саммите в Париже в декабре 2019 года Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2019 года проявлял неподдельную радость и ощущал себя в центре внимания мировых лидеров. Об этом рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«На этой встрече Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась», — сообщил Панкратов, анализируя фото с единственной встречи Зеленского с президентом Путиным, которая прошла в декабре 2019 года. Его слова передает aif.ru.

Панкратов отметил, что Зеленский на переговорах в «нормандском формате» выглядел особенно воодушевленным. По его мнению, такое поведение не сводится только к внешним проявлениям артистизма, но также может указывать на внутренние психологические сложности. «Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — добавил Панкратов.

Единственная встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоялась на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин.

Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2019 года проявлял неподдельную радость и ощущал себя в центре внимания мировых лидеров. Об этом рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. «На этой встрече Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась», — сообщил Панкратов, анализируя фото с единственной встречи Зеленского с президентом Путиным, которая прошла в декабре 2019 года. Его слова передает aif.ru. Панкратов отметил, что Зеленский на переговорах в «нормандском формате» выглядел особенно воодушевленным. По его мнению, такое поведение не сводится только к внешним проявлениям артистизма, но также может указывать на внутренние психологические сложности. «Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — добавил Панкратов. Единственная встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоялась на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...