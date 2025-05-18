В администрации Кургана успокоили жителей микрорайона Чистое поле, чьи участки затопило водой. Там горожанам пообещали, что подрядчик очистит заторы у водопропускных труб. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям.
«На пересечении Танковой дороги и ручья Язевского проводятся работы по заглублению водопропускных труб. После этого подрядчик очистит заторы из камыша и травы. Проблема с подтоплением отдельных участков в микрорайоне Чистое поле будет решена», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Ранее жители жаловались на плохие дороги в Чистом поле. Городские власти провели работы по подсыпке проблемных участков.
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