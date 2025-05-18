18 мая 2025
17 мая 2025

В мэрии Кургана пообещали устранить причины затопления участков в Чистом поле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участки подтопило после дождя
Участки подтопило после дождя Фото:

В администрации Кургана успокоили жителей микрорайона Чистое поле, чьи участки затопило водой. Там горожанам пообещали, что подрядчик очистит заторы у водопропускных труб. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям.

«На пересечении Танковой дороги и ручья Язевского проводятся работы по заглублению водопропускных труб. После этого подрядчик очистит заторы из камыша и травы. Проблема с подтоплением отдельных участков в микрорайоне Чистое поле будет решена», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».

Ранее жители жаловались на плохие дороги в Чистом поле. Городские власти провели работы по подсыпке проблемных участков. 

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В администрации Кургана успокоили жителей микрорайона Чистое поле, чьи участки затопило водой. Там горожанам пообещали, что подрядчик очистит заторы у водопропускных труб. Об этом представители мэрии написали в ответе жителям. «На пересечении Танковой дороги и ручья Язевского проводятся работы по заглублению водопропускных труб. После этого подрядчик очистит заторы из камыша и травы. Проблема с подтоплением отдельных участков в микрорайоне Чистое поле будет решена», — сообщается в ответе на сайте «Обратись». Ранее жители жаловались на плохие дороги в Чистом поле. Городские власти провели работы по подсыпке проблемных участков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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