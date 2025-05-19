Главком ВСУ сменил командира бригады, которая несла большие потери под Красноармейском

Сырский сменил командира бригады Шевчука, несшей потери под Красноармейском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сырский сменил командира бригады, несшей большие потери под Красноармейском
Сырский сменил командира бригады, несшей большие потери под Красноармейском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, ранее подвергавшегося критике за значительные потери личного состава на красноармейском направлении. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, командир был сменен в период с 15 по 16 мая. Официальные причины ротации не раскрываются, однако, по данным собеседников портала, Сырский объяснил свое решение тяжелой оперативной обстановкой для украинских войск на этом участке фронта. Нового командира бригады назначили уже 16 мая. Им стал Александр Сак, до этого руководивший подразделением украинской армии в районе Кременной.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью URA.RU сообщил, что в связи с освобождением Курской области может быть поставлен вопрос об увольнении самого главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он, вероятнее всего, нес ответственность за проведение этой операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, ранее подвергавшегося критике за значительные потери личного состава на красноармейском направлении. Об этом сообщает «Украинская правда». По данным издания, командир был сменен в период с 15 по 16 мая. Официальные причины ротации не раскрываются, однако, по данным собеседников портала, Сырский объяснил свое решение тяжелой оперативной обстановкой для украинских войск на этом участке фронта. Нового командира бригады назначили уже 16 мая. Им стал Александр Сак, до этого руководивший подразделением украинской армии в районе Кременной. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью URA.RU сообщил, что в связи с освобождением Курской области может быть поставлен вопрос об увольнении самого главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он, вероятнее всего, нес ответственность за проведение этой операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...