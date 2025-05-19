Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, ранее подвергавшегося критике за значительные потери личного состава на красноармейском направлении. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, командир был сменен в период с 15 по 16 мая. Официальные причины ротации не раскрываются, однако, по данным собеседников портала, Сырский объяснил свое решение тяжелой оперативной обстановкой для украинских войск на этом участке фронта. Нового командира бригады назначили уже 16 мая. Им стал Александр Сак, до этого руководивший подразделением украинской армии в районе Кременной.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью URA.RU сообщил, что в связи с освобождением Курской области может быть поставлен вопрос об увольнении самого главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он, вероятнее всего, нес ответственность за проведение этой операции.
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