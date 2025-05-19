Бастрыкин назвал количество погибших на территории России за время СВО

Бастрыкин: с начала СВО из-за обстрелов ВСУ погибли 621 россиянин
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Бастрыкин заявил, что СК возбудил свыше трех тысяч дел после обстрелов ВСУ
Бастрыкин заявил, что СК возбудил свыше трех тысяч дел после обстрелов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала проведения специальной военной операции на территории России из-за обстрелов погибли 621 мирный житель, среди которых 38 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Установлена и доказана гибель 621 мирного жителя, из низ 38 детей. Не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин в ходе выступления. Трансляция мероприятия шла на сайте форума. 

По словам председателя СК, следственные органы возбудили свыше трех тысяч уголовных дел по фактам обстрелов и других преступлений, связанных с военными действиями, на территории Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе. Работа по расследованию этих преступлений ведется в постоянном режиме.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на гражданский автомобиль с ребенком на борту в Курской области, пишет RT. Инцидент произошел 11 мая 2025 года в поселке Хомутовка, где украинские военные применили FPV-дрон для атаки на легковой автомобиль. В результате произошедшего пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и нижних конечностей.

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С начала проведения специальной военной операции на территории России из-за обстрелов погибли 621 мирный житель, среди которых 38 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. «Установлена и доказана гибель 621 мирного жителя, из низ 38 детей. Не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин в ходе выступления. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.  По словам председателя СК, следственные органы возбудили свыше трех тысяч уголовных дел по фактам обстрелов и других преступлений, связанных с военными действиями, на территории Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе. Работа по расследованию этих преступлений ведется в постоянном режиме. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на гражданский автомобиль с ребенком на борту в Курской области, пишет RT. Инцидент произошел 11 мая 2025 года в поселке Хомутовка, где украинские военные применили FPV-дрон для атаки на легковой автомобиль. В результате произошедшего пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и нижних конечностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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