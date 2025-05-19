Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Сургута опасную фасоль из Таджикистана

С начала 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора выявили пять случаев ввоза в аэропорт Сургута (ХМАО) фасоли, нута и семян кумина, зараженных жуком-вредителем и сорняком-паразитом. Опасную продукцию привозили пассажиры из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
«В багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были обнаружены семена кумина (зира), зараженные семенами рода повилики (паразитический сорняк — прим.ред.) — два случая. В бобовых (маш, фасоль, нут) присутствовала четырехпятнистая зерновка (жук-вредитель — прим.ред.) — три случая», — следует из сообщения.
Общий объем зараженной продукции составил чуть более пяти килограммов. Бобовые и семена изъяли и сожгли.
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