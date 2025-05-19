Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Сургута опасную фасоль из Таджикистана

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В фасоли нашли особо опасного жука-вредителя
В фасоли нашли особо опасного жука-вредителя Фото:

С начала 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора выявили пять случаев ввоза в аэропорт Сургута (ХМАО) фасоли, нута и семян кумина, зараженных жуком-вредителем и сорняком-паразитом. Опасную продукцию привозили пассажиры из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«В багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были обнаружены семена кумина (зира), зараженные семенами рода повилики (паразитический сорняк — прим.ред.) — два случая. В бобовых (маш, фасоль, нут) присутствовала четырехпятнистая зерновка (жук-вредитель — прим.ред.) — три случая», — следует из сообщения.

Общий объем зараженной продукции составил чуть более пяти килограммов. Бобовые и семена изъяли и сожгли.

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С начала 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора выявили пять случаев ввоза в аэропорт Сургута (ХМАО) фасоли, нута и семян кумина, зараженных жуком-вредителем и сорняком-паразитом. Опасную продукцию привозили пассажиры из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, при проведении карантинного фитосанитарного контроля были обнаружены семена кумина (зира), зараженные семенами рода повилики (паразитический сорняк — прим.ред.) — два случая. В бобовых (маш, фасоль, нут) присутствовала четырехпятнистая зерновка (жук-вредитель — прим.ред.) — три случая», — следует из сообщения. Общий объем зараженной продукции составил чуть более пяти килограммов. Бобовые и семена изъяли и сожгли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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