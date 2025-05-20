Российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область

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ВС РФ ликвидировали десяток солдат ВСУ, которые пытались пересечь границу Сумской области
ВС РФ ликвидировали десяток солдат ВСУ, которые пытались пересечь границу Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили отряд украинских военных из 12 человек, который двигался в сторону Курской области из Сумской области Украины. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь.

«ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по группе украинских боевиков <...> . Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов», — сообщил Витязь, отметив, что противник находился в Сумской области и двигался в сторону границы с РФ. Его слова передает РИА «Новости».

В августе 2024 года жители Курской области впервые столкнулись с полномасштабным вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда противнику удалось зайти на территорию РФ.

Полностью разгромили украинские силы в Курской области ВС РФ 26 апреля 2025 года. С тех пор противник предпринимает попытки вернуться в российский регион. Как освобождали Курскую область от ВСУ — в  материале URA.RU.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили отряд украинских военных из 12 человек, который двигался в сторону Курской области из Сумской области Украины. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь. «ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по группе украинских боевиков <...> . Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов», — сообщил Витязь, отметив, что противник находился в Сумской области и двигался в сторону границы с РФ. Его слова передает РИА «Новости». В августе 2024 года жители Курской области впервые столкнулись с полномасштабным вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда противнику удалось зайти на территорию РФ. Полностью разгромили украинские силы в Курской области ВС РФ 26 апреля 2025 года. С тех пор противник предпринимает попытки вернуться в российский регион. Как освобождали Курскую область от ВСУ — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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