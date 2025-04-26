Когда паника и страх сменились торжеством победы: как освобождали Курскую область от ВСУ

Российские военные завершили разгром ВСУ в Курской области

26 апреля 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

Сегодня, 26 апреля, ВС РФ полностью разгромили украинские силы в Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В августе 2024 года жители Курской области впервые столкнулись с полномасштабным вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страх охватил регион: люди спешно покидали свои дома, спасая семьи от обстрелов и атак дронов. Однако по мере развития событий ВС РФ начали планомерное освобождение территории, и ужас первых дней сменился радостью возвращения мира и победы. Хронология освобождения Курской области и зверства ВСУ — в материале URA.RU. Август 2024 года: начало вторжения и паника среди мирных жителей В ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, применяя танки, артиллерию и дроны-камикадзе. Мирные жители оказались в эпицентре боевых действий. Тысячи людей были вынуждены бежать из своих домов под обстрелами. Мост через реку Сейм в поселке Глушково был разрушен прямым попаданием, что привело к гибели мирных граждан. Сентябрь 2024 года: стабилизация фронта К началу сентября ВСУ контролировали 1268 кв. км территории Курской области, включая часть Суджанского и Кореневского районов. Однако их попытки прорваться вглубь региона были остановлены. Минобороны РФ 12 сентября 2024 года впервые сообщило об освобождении территорий — под контроль вернулись девять сел и один поселок. Потери ВСУ за первый месяц боёв составили: Украинские войска пытались атаковать Курскую АЭС, что вызвало резонанс в международном сообществе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары по атомной станции создают критическую угрозу и должны прекратиться. Январь 2025 года: перелом в операции К 17 января 2025 года российские войска освободили 801 кв. км (63,2%) захваченных территорий. ВСУ начали нести тяжелые потери из-за фланговых ударов ВС РФ и действий спецназа. Ключевые события января: Март 2025 года: операция «Поток» и освобождение ключевых районов Весной началась активная фаза освобождения. Одним из ключевых моментов освобождения Курской области стала уникальная диверсионная операция российских войск, получившая название «Поток»: Операция позволила отрезать значительную часть украинских войск от основных сил и организовать хаотичное отступление противника. Кроме того, ВС РФ смогли быстро захватить промышленную зону Суджи и начать штурм жилых кварталов. Хронология мартовских побед: Зверства ВСУ на оккупированных территориях В ходе освобождения Курской области были вскрыты многочисленные преступления ВСУ. СК возбудил уголовные дела по факту многих зверств. Апрель 2025 года: полное освобождение Курской области ВС РФ 8 апреля освободили Гуево. Отступающие украинские подразделения попытались закрепиться у Никольского Белогорского монастыря, но были уничтожены артиллерией и авиацией. Особо ожесточенные бои в апреле развернулись за Горнальский монастырь, который украинские войска превратили в один из своих основных укреплённых опорных пунктов. Именно здесь ВСУ пытались организовать последнюю оборону, понимая стратегическую важность высоты и массивных каменных построек монастыря. Однако российские войска при поддержке артиллерии и авиации смогли взять монастырь под контроль, окончательно сломив сопротивление противника 22 апреля. Сегодня, 26 апреля, Герасимов доложил президенту Путину о полном разгроме украинских сил в Курской области. Последний населённый пункт — село Горналь — был освобожден 26 апреля 2025 года. Герасимов подчеркнул, что планы Киева создать плацдарм в Курской области полностью провалились. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории, выявляя и ликвидируя скрывающихся украинских военнослужащих, чтобы полностью исключить угрозу диверсий. Потери ВСУ в Курской области Вооруженные силы Украины, по информации Министерства обороны Российской Федерации, понесли существенные потери в ходе боевых действий в Курской области. В частности, сообщается о более чем 71 570 убитых и раненых военнослужащих, утрате 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортеров, 2 242 боевых бронированных машин и 2 591 единицы автомобильной техники. Кроме того, было уничтожено 592 артиллерийских орудия, 53 реактивные системы залпового огня (в том числе 13 установок HIMARS и 7 MLRS), а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и других средств ПВО. Потери также включают 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 56 единиц инженерной техники, среди которых мостоукладчики и установки для разминирования.