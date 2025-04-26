Когда паника и страх сменились торжеством победы: как освобождали Курскую область от ВСУ

Сегодня, 26 апреля, ВС РФ полностью разгромили украинские силы в Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в разговоре с президентом Владимиром Путиным.
В августе 2024 года жители Курской области впервые столкнулись с полномасштабным вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страх охватил регион: люди спешно покидали свои дома, спасая семьи от обстрелов и атак дронов. Однако по мере развития событий ВС РФ начали планомерное освобождение территории, и ужас первых дней сменился радостью возвращения мира и победы. Хронология освобождения Курской области и зверства ВСУ — в материале URA.RU.
Август 2024 года: начало вторжения и паника среди мирных жителей
В ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, применяя танки, артиллерию и дроны-камикадзе. Мирные жители оказались в эпицентре боевых действий. Тысячи людей были вынуждены бежать из своих домов под обстрелами. Мост через реку Сейм в поселке Глушково был разрушен прямым попаданием, что привело к гибели мирных граждан.
«Это убивает. Я не знаю, куда стучаться. Отчаяние в душе — и все. Вот так мы живем», — рассказала Светлана в беседе с "Лентой. ру". Ее родители пострадали при обрушении моста через Сейм.
Сентябрь 2024 года: стабилизация фронта
К началу сентября ВСУ контролировали 1268 кв. км территории Курской области, включая часть Суджанского и Кореневского районов. Однако их попытки прорваться вглубь региона были остановлены.
Минобороны РФ 12 сентября 2024 года впервые сообщило об освобождении территорий — под контроль вернулись девять сел и один поселок. Потери ВСУ за первый месяц боёв составили:
- 10 400 военнослужащих
- 783 единицы техники, включая 81 танк и 76 артиллерийских орудий.
Украинские войска пытались атаковать Курскую АЭС, что вызвало резонанс в международном сообществе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары по атомной станции создают критическую угрозу и должны прекратиться.
Январь 2025 года: перелом в операции
К 17 января 2025 года российские войска освободили 801 кв. км (63,2%) захваченных территорий. ВСУ начали нести тяжелые потери из-за фланговых ударов ВС РФ и действий спецназа. Ключевые события января:
- Захват пленных ВСУ, включая бойцов, участвовавших в расстреле российских военнопленных.
- Применение ВСУ химических веществ с дронов "Баба-Яга" (по данным командира спецназа "Ахмат").
- Обмен пленными при посредничестве ОАЭ: 115 российских срочников вернулись домой.
Март 2025 года: операция «Поток» и освобождение ключевых районов
Весной началась активная фаза освобождения. Одним из ключевых моментов освобождения Курской области стала уникальная диверсионная операция российских войск, получившая название «Поток»:
- Около 800 бойцов различных подразделений (ДШБР «Ветераны», спецназ «Ахмат», морская пехота) проникли в тыл ВСУ через заброшенный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород.
- Продвижение по трубе длиной 15 километров происходило в полной темноте, при нехватке кислорода и постоянной угрозе отравления метаном.
- Бойцы пробыли в газопроводе более недели, дожидаясь сигнала для выхода.
- После выхода — внезапная атака с тыла на позиции ВСУ в районе Суджи.
Операция позволила отрезать значительную часть украинских войск от основных сил и организовать хаотичное отступление противника. Кроме того, ВС РФ смогли быстро захватить промышленную зону Суджи и начать штурм жилых кварталов.
Хронология мартовских побед:
- 13 марта — освобождение Суджи.
- 24 марта — зачистка районов южнее Лебедевки.
- 27 марта — установка российского флага на МАПП "Суджа".
- 30 марта — взятие Веселовки.
Зверства ВСУ на оккупированных территориях
В ходе освобождения Курской области были вскрыты многочисленные преступления ВСУ. СК возбудил уголовные дела по факту многих зверств.
- 18 сентября — жительница Суджанского района рассказала о разграблении и подрыве ее дома украинскими военными. Ей пришлось ночевать в лесу.
- 1 февраля — ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, где могли находиться люди. Минобороны РФ охарактеризовало это как попытку скрыть другие зверства ВСУ.
- 22 марта — установлены факты убийств мирных жителей в селах Заолешенка и Казачья Локня. Кроме того, стало известно об убийстве женщины в результате обстрела дома в Судже.
- 23 марта — зафиксированы массовые поджоги жилых домов. Также стало известно о мародерстве украинских боевиков в Судже.
- 2 апреля — под Суджей российские добровольцы нашли тела растерзанных детей в возрасте от 6 до 10 лет. По свидетельствам, убийства мирных русских детей носили массовый характер.
Апрель 2025 года: полное освобождение Курской области
ВС РФ 8 апреля освободили Гуево. Отступающие украинские подразделения попытались закрепиться у Никольского Белогорского монастыря, но были уничтожены артиллерией и авиацией.
Особо ожесточенные бои в апреле развернулись за Горнальский монастырь, который украинские войска превратили в один из своих основных укреплённых опорных пунктов. Именно здесь ВСУ пытались организовать последнюю оборону, понимая стратегическую важность высоты и массивных каменных построек монастыря. Однако российские войска при поддержке артиллерии и авиации смогли взять монастырь под контроль, окончательно сломив сопротивление противника 22 апреля.
Сегодня, 26 апреля, Герасимов доложил президенту Путину о полном разгроме украинских сил в Курской области. Последний населённый пункт — село Горналь — был освобожден 26 апреля 2025 года. Герасимов подчеркнул, что планы Киева создать плацдарм в Курской области полностью провалились. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории, выявляя и ликвидируя скрывающихся украинских военнослужащих, чтобы полностью исключить угрозу диверсий.
Потери ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины, по информации Министерства обороны Российской Федерации, понесли существенные потери в ходе боевых действий в Курской области. В частности, сообщается о более чем 71 570 убитых и раненых военнослужащих, утрате 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортеров, 2 242 боевых бронированных машин и 2 591 единицы автомобильной техники.
Кроме того, было уничтожено 592 артиллерийских орудия, 53 реактивные системы залпового огня (в том числе 13 установок HIMARS и 7 MLRS), а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и других средств ПВО. Потери также включают 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 56 единиц инженерной техники, среди которых мостоукладчики и установки для разминирования.
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