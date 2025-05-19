19 мая 2025

Две красавицы из Перми поборются за звание самой красивой женщины России и мира. Фото

Две пермячки поборются за звание «Миссис Россия Мира»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса пройдет 6 июня в Москве
Финал конкурса пройдет 6 июня в Москве Фото:

Жительницы Перми Елена Рыбалко и Наталья Шалимова представят регион на конкурсе «Миссис Россия Мира», который состоится в Москве 6 июня 2025 года. Об этом конкурсантки рассказали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте».

«Я и Наталья Шалимова представляем Пермский Край на конкурсе „Миссис Россия Мира“. Получить корону среди 150 красавиц со всей страны будет непросто», — написала Елена Рыбалко.

Наталья Шалимова отметила, что для нее большая ответственность выступать на всероссийском конкурсе. Пермячке важно достойно представить регион. Конкурсантки добавили, что 3 июня стартует онлайн голосование за звание самой красивой женщины страны и призвали пермяков голосовать за них.

Елена Рыбалко и Наталья Шалимова получили возможность участвовать в конкурсе «Миссис Россия Мира» после победы в городском конкурсе красоты. Рыбалко завоевала титул «Миссис Пермский край 2025», а Шалимова получила награду «Гран-при Миссис Пермский край 2025».

Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году Пермский край на конкурсе «Миссис Россия Мира» представляла Елена Мальцева из Чаковского. На корону королевы красоты она не получила.

Наталья Шалимова готовится к конкурсу в Москве
Наталья Шалимова готовится к конкурсу в Москве
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Елена Рыбалко репетирует дефиле перед финалом
Елена Рыбалко репетирует дефиле перед финалом
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Жительницы Перми Елена Рыбалко и Наталья Шалимова представят регион на конкурсе «Миссис Россия Мира», который состоится в Москве 6 июня 2025 года. Об этом конкурсантки рассказали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте». «Я и Наталья Шалимова представляем Пермский Край на конкурсе „Миссис Россия Мира“. Получить корону среди 150 красавиц со всей страны будет непросто», — написала Елена Рыбалко. Наталья Шалимова отметила, что для нее большая ответственность выступать на всероссийском конкурсе. Пермячке важно достойно представить регион. Конкурсантки добавили, что 3 июня стартует онлайн голосование за звание самой красивой женщины страны и призвали пермяков голосовать за них. Елена Рыбалко и Наталья Шалимова получили возможность участвовать в конкурсе «Миссис Россия Мира» после победы в городском конкурсе красоты. Рыбалко завоевала титул «Миссис Пермский край 2025», а Шалимова получила награду «Гран-при Миссис Пермский край 2025». Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году Пермский край на конкурсе «Миссис Россия Мира» представляла Елена Мальцева из Чаковского. На корону королевы красоты она не получила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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