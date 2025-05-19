Жительницы Перми Елена Рыбалко и Наталья Шалимова представят регион на конкурсе «Миссис Россия Мира», который состоится в Москве 6 июня 2025 года. Об этом конкурсантки рассказали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте».
«Я и Наталья Шалимова представляем Пермский Край на конкурсе „Миссис Россия Мира“. Получить корону среди 150 красавиц со всей страны будет непросто», — написала Елена Рыбалко.
Наталья Шалимова отметила, что для нее большая ответственность выступать на всероссийском конкурсе. Пермячке важно достойно представить регион. Конкурсантки добавили, что 3 июня стартует онлайн голосование за звание самой красивой женщины страны и призвали пермяков голосовать за них.
Елена Рыбалко и Наталья Шалимова получили возможность участвовать в конкурсе «Миссис Россия Мира» после победы в городском конкурсе красоты. Рыбалко завоевала титул «Миссис Пермский край 2025», а Шалимова получила награду «Гран-при Миссис Пермский край 2025».
Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году Пермский край на конкурсе «Миссис Россия Мира» представляла Елена Мальцева из Чаковского. На корону королевы красоты она не получила.
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