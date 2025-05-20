Когда сажать горох и фасоль по лунному календарю в 2025 году

Фасоль и горох — незаменимые культуры на любом огороде, богатые полезными микроэлементами. Однако для получения хорошего урожая важно знать благоприятные для посадки даты и секреты ухода за растениями. О том, когда лучше высаживать фасоль и горох, и как за ними ухаживать — в материале URA.RU.
Когда сажать фасоль и горох в открытый грунт
Посадка гороха
Горох относится к культурам, устойчивым к низким температурам. Поэтому сеять в открытый грунт его можно сразу после того, как почва прогреется до температуры +5-7 градусов:
- в южных регионах — в последние дни марта или в начале апреля;
- в центральной части — страны ближе к середине весны;
- в Сибири и на Урале — в начале и середине мая.
Чтобы продлить сбор урожая можно сеять горох в несколько этапов: в конце апреля, в середине мая и в начале июня.
Посадка фасоли
Фасоль сеют после того, как температура почвы на глубине 10 сантиметров прогреется до +12 градусов и завершатся возвратные весенние заморозки. Время посадки варьируется в зависимости от климатических условий региона:
- в южных регионах посев осуществляют, начиная с середины апреля;
- в центральной части посев приходится на вторую половину мая;
- в Сибири и на Урале фасоль рекомендуется высаживать в конце мая или в начале июня.
Культуру можно выращивать как прямым посевом семян в открытый грунт, так и рассадным способом. В последнем случае семена высевают за 30 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место.
Благоприятные дни посадки по лунному календарю
Фасоль
- в апреле: 26, 28 — 30 числа,
- в мае: 1, 16, 18 числа,
- в июне: 1–5, 8 — 10 числа.
Горох
- в апреле: 1-5, 11,12, 19, 29 и 30,
- в мае: 1-3, 8-11, 16, 18, 28-30.
Неблагоприятные дни посадки по лунному календарю
Фасоль
- в апреле: 24, 25, 27 числа
- в мае: 3, 4, 12, 20, 30 числа
Горох
- в мае: 4, 12, 19, 26, 27, 31 мая.
Какие сорта фасоли и гороха выбрать для посадки
Сорт фасоли «Малахит» отличается ранними сроками созревания и кустовой формой растений. Поэтому этот сорт часто выбирают для консервирования и замораживания.
Фасоль спаржевая сорта «Мелодия» характеризуется высокой урожайностью и обладает плоскими, вкусными стручками.
Горох сорта «Глориоза» относится к среднеспелым видам, отличается отличными вкусовыми качествами. Он предназначен как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.
Сорт гороха «Калипсо» является лущильным и отличается высоким содержанием белка и сахара. Также этот вид хорошо подходит для замораживания и консервирования.
Как подготовить почву для посадки гороха и фасоли
Горох хорошо растет в плодородной, легкой и малокислотной почве. Поэтому подготовку участка лучше начинать с осени: землю следует перекопать и внести необходимые удобрения, такие как суперфосфат и калийные составы. Перед посевом можно добавить немного компоста, почву тщательно разрыхлить, сформировать мелкие борозды и обильно их увлажнить.
Фасоль важно выращивать в рыхлой и суглинистой земле. Если же почва плотная и глинистая, то за месяц до высадки семян фасоли нужно под перекопанный грунт поместить перегной или некислый торф.
Как подготовить семена фасоли и гороха к посадке
Отбраковка семян
Перед посадкой семена фасоли и гороха нужно тщательно проверить, удалив слишком мелкие, поврежденные, подгнившие, пересохшие или сморщенные экземпляры. Для высадки важно использовать отборные и здоровые семена.
Проверка на всхожесть
Этот этап проводится для ускорения процесса прорастания семян и проверки их способности к всхожести. Отобранные семена помещают на влажную ткань или ватные диски и заливают теплой водой так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала поверхность семян. Важно соблюдать регулярную замену воды каждые три-четыре часа. Процедура занимает примерно 24 часа, после чего семена необходимо просушить перед высадкой в почву.
Как посадить фасоль и горох в открытый грунт
Фасоль и горох можно высаживать разными способами в зависимости от размера участка и вида культуры.
Одиночный рядовой посев
Этот способ является самым популярным и простым. Растения размещают в ряд, а расстояние между рядами должно составлять не менее 50 сантиметров. Интервал между отдельными растениями в ряду — 25 сантиметров.
Ленточный способ
Этот вариант также известен как многострочный посев и отличается более рациональным использованием влаги. Семена закладывают в несколько параллельных рядов, обычно по две-три линии, при этом междурядья увеличивают до 60–70 сантиметров.
Квадратно-гнездовой метод
Фасоль сажают рядами (не менее трех), но растения размещают по углам квадратов. Главное преимущество в удобстве последующей обработки почвы — проводить агротехнические работы можно как вдоль, так и поперек рядов. Однако квадратно-гнездовая схема требует большей площади участка.
Как ухаживать за фасолью и горохом после посадки
Уход за фасолью и горохом не сложен — достаточно вовремя поливать растения, рыхлить грунт. Наиболее благоприятная температура для выращивания составляет +22 градуса. В качестве удобрений рекомендуется применять фосфорные и калийные составы из расчета 30 граммов на квадратный метр. В период жаркой погоды особенно важно строго соблюдать режим полива, не допуская пересыхания почвы. В это время можно поливать растения ежедневно, а иногда и дважды в день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.