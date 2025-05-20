Когда сажать горох и фасоль по лунному календарю в 2025 году

Советы по посадке гороха и фасоли по лунному календарю в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фасоль можно сажать в апреле, мае и июне
Фасоль можно сажать в апреле, мае и июне Фото:

Фасоль и горох — незаменимые культуры на любом огороде, богатые полезными микроэлементами. Однако для получения хорошего урожая важно знать благоприятные для посадки даты и секреты ухода за растениями. О том, когда лучше высаживать фасоль и горох, и как за ними ухаживать — в материале URA.RU.

Когда сажать фасоль и горох в открытый грунт

Посадка гороха

Горох относится к культурам, устойчивым к низким температурам. Поэтому сеять в открытый грунт его можно сразу после того, как почва прогреется до температуры +5-7 градусов:

  • в южных регионах — в последние дни марта или в начале апреля;
  • в центральной части — страны ближе к середине весны;
  • в Сибири и на Урале — в начале и середине мая.

Чтобы продлить сбор урожая можно сеять горох в несколько этапов: в конце апреля, в середине мая и в начале июня.

Посадка фасоли

Фасоль сеют после того, как температура почвы на глубине 10 сантиметров прогреется до +12 градусов и завершатся возвратные весенние заморозки. Время посадки варьируется в зависимости от климатических условий региона:

  • в южных регионах посев осуществляют, начиная с середины апреля;
  • в центральной части посев приходится на вторую половину мая;
  • в Сибири и на Урале фасоль рекомендуется высаживать в конце мая или в начале июня.

Культуру можно выращивать как прямым посевом семян в открытый грунт, так и рассадным способом. В последнем случае семена высевают за 30 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место.

Благоприятные дни посадки по лунному календарю

Фасоль

  • в апреле: 26, 28 — 30 числа,
  • в мае: 1, 16, 18 числа,
  • в июне: 1–5, 8 — 10 числа.

Горох

  • в апреле: 1-5, 11,12, 19, 29 и 30,
  • в мае: 1-3, 8-11, 16, 18, 28-30.

Неблагоприятные дни посадки по лунному календарю

Фасоль

  • в апреле: 24, 25, 27 числа
  • в мае: 3, 4, 12, 20, 30 числа

Горох

  • в мае: 4, 12, 19, 26, 27, 31 мая.

Какие сорта фасоли и гороха выбрать для посадки

Горох хорошо растет в плодородной почве
Горох хорошо растет в плодородной почве
Фото:

Сорт фасоли «Малахит» отличается ранними сроками созревания и кустовой формой растений. Поэтому этот сорт часто выбирают для консервирования и замораживания.

Фасоль спаржевая сорта «Мелодия» характеризуется высокой урожайностью и обладает плоскими, вкусными стручками.

Горох сорта «Глориоза» относится к среднеспелым видам, отличается отличными вкусовыми качествами. Он предназначен как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Сорт гороха «Калипсо» является лущильным и отличается высоким содержанием белка и сахара. Также этот вид хорошо подходит для замораживания и консервирования.

Как подготовить почву для посадки гороха и фасоли

Горох хорошо растет в плодородной, легкой и малокислотной почве. Поэтому подготовку участка лучше начинать с осени: землю следует перекопать и внести необходимые удобрения, такие как суперфосфат и калийные составы. Перед посевом можно добавить немного компоста, почву тщательно разрыхлить, сформировать мелкие борозды и обильно их увлажнить.

Фасоль важно выращивать в рыхлой и суглинистой земле. Если же почва плотная и глинистая, то за месяц до высадки семян фасоли нужно под перекопанный грунт поместить перегной или некислый торф.

Как подготовить семена фасоли и гороха к посадке

Отбраковка семян

Перед посадкой семена фасоли и гороха нужно тщательно проверить, удалив слишком мелкие, поврежденные, подгнившие, пересохшие или сморщенные экземпляры. Для высадки важно использовать отборные и здоровые семена.

Проверка на всхожесть

Этот этап проводится для ускорения процесса прорастания семян и проверки их способности к всхожести. Отобранные семена помещают на влажную ткань или ватные диски и заливают теплой водой так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала поверхность семян. Важно соблюдать регулярную замену воды каждые три-четыре часа. Процедура занимает примерно 24 часа, после чего семена необходимо просушить перед высадкой в почву.

Как посадить фасоль и горох в открытый грунт

Фасоль и горох можно высаживать разными способами в зависимости от размера участка и вида культуры.

Одиночный рядовой посев

Этот способ является самым популярным и простым. Растения размещают в ряд, а расстояние между рядами должно составлять не менее 50 сантиметров. Интервал между отдельными растениями в ряду — 25 сантиметров.

Ленточный способ

Этот вариант также известен как многострочный посев и отличается более рациональным использованием влаги. Семена закладывают в несколько параллельных рядов, обычно по две-три линии, при этом междурядья увеличивают до 60–70 сантиметров.

Квадратно-гнездовой метод

Фасоль сажают рядами (не менее трех), но растения размещают по углам квадратов. Главное преимущество в удобстве последующей обработки почвы — проводить агротехнические работы можно как вдоль, так и поперек рядов. Однако квадратно-гнездовая схема требует большей площади участка.

Важно придерживаться пошаговой инструкции при посадке
Важно придерживаться пошаговой инструкции при посадке
Фото:

Как ухаживать за фасолью и горохом после посадки

Уход за фасолью и горохом не сложен — достаточно вовремя поливать растения, рыхлить грунт. Наиболее благоприятная температура для выращивания составляет +22 градуса. В качестве удобрений рекомендуется применять фосфорные и калийные составы из расчета 30 граммов на квадратный метр. В период жаркой погоды особенно важно строго соблюдать режим полива, не допуская пересыхания почвы. В это время можно поливать растения ежедневно, а иногда и дважды в день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фасоль и горох — незаменимые культуры на любом огороде, богатые полезными микроэлементами. Однако для получения хорошего урожая важно знать благоприятные для посадки даты и секреты ухода за растениями. О том, когда лучше высаживать фасоль и горох, и как за ними ухаживать — в материале URA.RU. Когда сажать фасоль и горох в открытый грунт Посадка гороха Горох относится к культурам, устойчивым к низким температурам. Поэтому сеять в открытый грунт его можно сразу после того, как почва прогреется до температуры +5-7 градусов: Чтобы продлить сбор урожая можно сеять горох в несколько этапов: в конце апреля, в середине мая и в начале июня. Посадка фасоли Фасоль сеют после того, как температура почвы на глубине 10 сантиметров прогреется до +12 градусов и завершатся возвратные весенние заморозки. Время посадки варьируется в зависимости от климатических условий региона: Культуру можно выращивать как прямым посевом семян в открытый грунт, так и рассадным способом. В последнем случае семена высевают за 30 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Благоприятные дни посадки по лунному календарю Фасоль Горох Неблагоприятные дни посадки по лунному календарю Фасоль Горох Какие сорта фасоли и гороха выбрать для посадки Сорт фасоли «Малахит» отличается ранними сроками созревания и кустовой формой растений. Поэтому этот сорт часто выбирают для консервирования и замораживания. Фасоль спаржевая сорта «Мелодия» характеризуется высокой урожайностью и обладает плоскими, вкусными стручками. Горох сорта «Глориоза» относится к среднеспелым видам, отличается отличными вкусовыми качествами. Он предназначен как для употребления в свежем виде, так и для консервирования. Сорт гороха «Калипсо» является лущильным и отличается высоким содержанием белка и сахара. Также этот вид хорошо подходит для замораживания и консервирования. Как подготовить почву для посадки гороха и фасоли Горох хорошо растет в плодородной, легкой и малокислотной почве. Поэтому подготовку участка лучше начинать с осени: землю следует перекопать и внести необходимые удобрения, такие как суперфосфат и калийные составы. Перед посевом можно добавить немного компоста, почву тщательно разрыхлить, сформировать мелкие борозды и обильно их увлажнить. Фасоль важно выращивать в рыхлой и суглинистой земле. Если же почва плотная и глинистая, то за месяц до высадки семян фасоли нужно под перекопанный грунт поместить перегной или некислый торф. Как подготовить семена фасоли и гороха к посадке Отбраковка семян Перед посадкой семена фасоли и гороха нужно тщательно проверить, удалив слишком мелкие, поврежденные, подгнившие, пересохшие или сморщенные экземпляры. Для высадки важно использовать отборные и здоровые семена. Проверка на всхожесть Этот этап проводится для ускорения процесса прорастания семян и проверки их способности к всхожести. Отобранные семена помещают на влажную ткань или ватные диски и заливают теплой водой так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала поверхность семян. Важно соблюдать регулярную замену воды каждые три-четыре часа. Процедура занимает примерно 24 часа, после чего семена необходимо просушить перед высадкой в почву. Как посадить фасоль и горох в открытый грунт Фасоль и горох можно высаживать разными способами в зависимости от размера участка и вида культуры. Одиночный рядовой посев Этот способ является самым популярным и простым. Растения размещают в ряд, а расстояние между рядами должно составлять не менее 50 сантиметров. Интервал между отдельными растениями в ряду — 25 сантиметров. Ленточный способ Этот вариант также известен как многострочный посев и отличается более рациональным использованием влаги. Семена закладывают в несколько параллельных рядов, обычно по две-три линии, при этом междурядья увеличивают до 60–70 сантиметров. Квадратно-гнездовой метод Фасоль сажают рядами (не менее трех), но растения размещают по углам квадратов. Главное преимущество в удобстве последующей обработки почвы — проводить агротехнические работы можно как вдоль, так и поперек рядов. Однако квадратно-гнездовая схема требует большей площади участка. Как ухаживать за фасолью и горохом после посадки Уход за фасолью и горохом не сложен — достаточно вовремя поливать растения, рыхлить грунт. Наиболее благоприятная температура для выращивания составляет +22 градуса. В качестве удобрений рекомендуется применять фосфорные и калийные составы из расчета 30 граммов на квадратный метр. В период жаркой погоды особенно важно строго соблюдать режим полива, не допуская пересыхания почвы. В это время можно поливать растения ежедневно, а иногда и дважды в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...