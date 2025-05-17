Когда и как сажать кабачки по лунному календарю в 2025 году

Кабачки — одна из самых урожайных овощных культур. Это растение также неприхотливо в уходе. Однако для хорошего урожая важно правильно выбрать семена кабачков, подготовить почву и удобрять в течение всего сезона. О том, к огда лучше сажать кабачки в 2025 году и как ухаживать за ними — в материале URA.RU.
Как Луна влияет на растения
Каждая фаза Луны по-разному влияет на развитие растений. Поэтому на растущую Луну рекомендуется высаживать культуры, плоды которых развиваются над землей. На убывающую садят корнеплоды и клубневые растения: картофель, морковь, редис. Новолуние и полнолуние считается самыми неблагоприятными периодами для посадки. В это время растения ослаблены и плохо приживаются.
Благоприятные дни для посадки кабачков в 2025 года:
- в апреле лучше всего высаживать семена кабачков теплицу или на рассаду 29 и 30 числа
- в мае удачными для посадки семян в открытый грунт считаются 25, 26, 29 и 30 числа
- в июне идеальными для высадки семян в грунт станут 2, 4, 9 и 10 числа
Неблагоприятные дни для посадки:
- 5 мая (Новолуние)
- 11 мая (Полнолуние)
- 22–24 мая (период «Луны без курса»).
Какой сорт кабачков выбрать для посадки
При выборе сорта кабачков для посадки необходимо учитывать сроки их созревания. В северных областях, а также на Урале и в Сибири рекомендуется отдавать предпочтение раннеспелым сортам. Они успевают полностью созреть в условиях короткого лета.
В регионах с более мягким климатом можно выращивать ранние и позднеспелые разновидности. Важным критерием при выборе является также устойчивость к болезням и вредителям.
Если важна форма растения, следует учитывать, что кустовые сорта отличаются компактностью и занимают меньше места на грядке. Плетистые виды можно выращивать вдоль заборов или ограждений.
Самые популярные сорта кабачков, которые дают хороший урожай:
- Искандер F1 — это раннеспелый гибрид с белыми плодами, который начинает формировать урожай уже через 40 дней после появления всходов. Сохраняет высокую урожайность до сентября.
- Цукеша отличается устойчивостью к низким температурам, благодаря чему его можно выращивать в условиях Крайнего Севера, Сибири, Урала и Дальнего Востока. Период до начала плодоношения составляет 40–50 дней.
- Черный красавец — раннеспелый цукини универсального назначения, обладающий высокой устойчивостью к заболеваниям, таким как мучнистая роса и антракноз. Кроме того, плоды этого сорта хранятся до 10 месяцев.
- Золотинка — скороспелый сорт кабачка, который начинает давать плоды спустя 45 дней после прорастания семян. Сорт подходит как для выращивания рассадным способом, так и для посадки непосредственно в открытый грунт.
- Скворушка — ранний сорт с плодами грушевидной формы, масса одного экземпляра достигает килограмма. Сорт устойчив к засухе и заморозкам.
Как подготовить семена кабачков к посадке
Подготовка семян кабачков к посадке включает сортировку, обеззараживание, замачивание и проращивание. Эти процедуры помогают улучшить всхожесть семян.
Сортировка
Семена следует смотреть и удалить поврежденные или некачественные экземпляры. Можно растворить 30 граммов соли в одном литре воды и погрузить в раствор семена на один час. Пригодные для посадки семена осядут на дно емкости, а пустые останутся на поверхности.
Обеззараживание
Для обеззараживания семян от вредоносных микроорганизмов их помещают в дезинфицирующий раствор. В качестве средства для обработки обычно применяют 1% раствор перманганата калия, йода либо перекиси водорода. Продолжительность процедуры не должна превышать 30 минут.
Замачивание
Семена кабачков замачивают в подогретой, чистой, не содержащей хлор воде в течение суток. Кроме того, возможна обработка семян растворами стимуляторов роста, таких как «Эпин», «Энерген» или «Циркон». При использовании подобных препаратов необходимо строго придерживаться инструкций.
Проращивание
Семена размещают между слоями ватного диска или хлопчатобумажной ткани. Материал увлажняют с помощью пульверизатора. Пакет с семенами герметично завязывают и помещают в теплое место с температурой от +23 до +27 градусов.
Необходимо ежедневно проверять состояние семян, следя за тем, чтобы материал оставался постоянно влажным. После того, как основная часть семян даст ростки, их высаживают в почву. Обычно процесс прорастания семян кабачка занимает от двух до четырех суток.
Когда высаживать семена кабачков в открытый грунт
Сеять семена кабачков в открытый грунт лучше в период с конца мая до начала июля, Температура почвы должна быть не меньше +16 градусов. Конкретные сроки посадки зависят от климата в регионе: на юге оптимально приступать к посеву в конце апреля, в центральных областях — в середине мая, а в северных районах — с конца мая до середины июня. При температуре воздуха ниже +15 градусов все культуры семейства тыквенных, включая кабачки, приостанавливают рост и становятся уязвимыми к грибковым и вирусным инфекциям.
Подготовка грядок для посадки кабачков
Выбор подходящей почвы
Кабачки нужно выращивать на хорошо освещенных участках, которые защищены от ветра. Этим растениям необходимы свет и тепло. Для успешного выращивания кабачков почва должна обладать высокой плодородностью, быть легкой и рыхлой, с нейтральной либо слабокислой реакцией (рН в пределах 6,2–7,0).
В случае преобладания тяжелых глинистых почв нужно провести известкование с использованием доломитовой муки для их нейтрализации. Важно соблюдать севооборот и не высаживать кабачки на одном и том же месте несколько лет подряд
Подготовка и удобрение почвы
Перед высадкой растений в почву вносят органические и минеральные удобрения. В каждую посадочную лунку добавляют по 1–2 горсти перегноя или компоста. Также к лунке следует добавить 1–2 столовые ложки древесной золы. Для обеспечения растений необходимыми элементами питания применяют комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску, в количестве одной столовой ложки на каждую лунку. Свежий навоз лучше не использовать, так как могут повредиться корни растений.
Уход за кабачком на грядках
Полив
Кабачки любят влагу, особенно в фазу цветения и формирования плодов. В то же время переувлажнение почвы может привести к загниванию корней и появлению грибковых инфекций. Поливать нужно непосредственно под корень, стараясь не допускать попадания воды на листву растения. Лучшее время для полива — утренние или вечерние часы, когда солнечная активность минимальна. Для полива следует использовать воду, подогретую до температуры около +22 градусов.
Подкормка
В течение всего сезона выращивания кабачки необходимо удобрять. Первую подкормку проводя спустя две недели после высадки рассады либо появления всходов. Для этого используются составы с повышенным содержанием азота, который способствует интенсивному развитию растения. В дальнейшем кабачки удобряют подкормкой, обогащенной калием и фосфором для полноценного формирования плодов. Далее дозировку последующих подкормок следует сократить вдвое во избежание перекорма растений.
Прополка и рыхление
Удалять сорняки важно, чтобы сохранить питательные вещества в почве для кабачков. Регулярное рыхление грунта необходимо для обеспечения лучшего доступа кислорода к корням, что особенно важно после осадков или полива. После каждого полива нужно аккуратно рыхлить верхний слой почвы с помощью тяпки или небольших грабелек. Проведение окучивания способствует укреплению стеблей и создает благоприятные условия для формирования корней. Процедуру проводят на этапе, когда у растений появляется четыре-пять настоящих листьев.
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