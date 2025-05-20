Mash: в Подмосковье массово отравились люди из-за шаурмы

В подмосковном городе Егорьевске произошло массовое отравление шаурмой в заведении быстрого питания. По данным источника, число пострадавших достигло 17 человек, среди которых семь детей.
«Массовое отравление шаурмой в заведении „Вкус Востока“ в подмосковном Егорьевске», — сообщает Mash. На данный момент заведение закрыто для посетителей, там проводятся проверки. По предварительной информации, в случае обнаружения в продукции кишечной палочки или других вредоносных микроорганизмов, против владельцев и сотрудников заведения может быть возбуждено уголовное дело за реализацию продукции, опасной для здоровья.
Ранее похожий случай массового отравления произошел в Екатеринбурге, где из-за нарушения санитарных правил в столовой образовательного учреждения пострадали более 80 человек, а против заведующей было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ. В обоих случаях следственные органы рассматривают возможность привлечения к ответственности сотрудников и владельцев заведений за создание угрозы здоровью посетителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.