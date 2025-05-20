Mash: в Подмосковье массово отравились люди из-за шаурмы

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В Подмосковье зафиксировано массовое отравление шаурмой
В Подмосковье зафиксировано массовое отравление шаурмой Фото:

В подмосковном городе Егорьевске произошло массовое отравление шаурмой в заведении быстрого питания. По данным источника, число пострадавших достигло 17 человек, среди которых семь детей.

«Массовое отравление шаурмой в заведении „Вкус Востока“ в подмосковном Егорьевске», — сообщает Mash. На данный момент заведение закрыто для посетителей, там проводятся проверки. По предварительной информации, в случае обнаружения в продукции кишечной палочки или других вредоносных микроорганизмов, против владельцев и сотрудников заведения может быть возбуждено уголовное дело за реализацию продукции, опасной для здоровья.

Ранее похожий случай массового отравления произошел в Екатеринбурге, где из-за нарушения санитарных правил в столовой образовательного учреждения пострадали более 80 человек, а против заведующей было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ. В обоих случаях следственные органы рассматривают возможность привлечения к ответственности сотрудников и владельцев заведений за создание угрозы здоровью посетителей.

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В подмосковном городе Егорьевске произошло массовое отравление шаурмой в заведении быстрого питания. По данным источника, число пострадавших достигло 17 человек, среди которых семь детей. «Массовое отравление шаурмой в заведении „Вкус Востока“ в подмосковном Егорьевске», — сообщает Mash. На данный момент заведение закрыто для посетителей, там проводятся проверки. По предварительной информации, в случае обнаружения в продукции кишечной палочки или других вредоносных микроорганизмов, против владельцев и сотрудников заведения может быть возбуждено уголовное дело за реализацию продукции, опасной для здоровья. Ранее похожий случай массового отравления произошел в Екатеринбурге, где из-за нарушения санитарных правил в столовой образовательного учреждения пострадали более 80 человек, а против заведующей было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ. В обоих случаях следственные органы рассматривают возможность привлечения к ответственности сотрудников и владельцев заведений за создание угрозы здоровью посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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