В Екатеринбурге будут судить виновницу массового отравления в СУНЦ УрФУ

Завпроизводством поставщика питания обвиняется в отравлении школьников СУНЦ УрФУ
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Против заведующей возбудили уголовное дело по нарушению санитарных правил
Против заведующей возбудили уголовное дело по нарушению санитарных правил Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

В Екатеринбурге будут судить бывшую заведующую производством ООО «Общественное питание», из-за которой массово отравились учащиеся и сотрудники СУНЦ УрФУ. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, 6 марта этого года обвиняемая обратилась в больницу, где у нее выявили норовирусную инфекцию. Несмотря на это, до 12 марта она продолжала выходить на работу.

«Указанные неосторожные действия обвиняемой повлекли массовое отравление не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ», — добавили в прокуратуре.

О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании.

У ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

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В Екатеринбурге будут судить бывшую заведующую производством ООО «Общественное питание», из-за которой массово отравились учащиеся и сотрудники СУНЦ УрФУ. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным следствия, 6 марта этого года обвиняемая обратилась в больницу, где у нее выявили норовирусную инфекцию. Несмотря на это, до 12 марта она продолжала выходить на работу. «Указанные неосторожные действия обвиняемой повлекли массовое отравление не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ», — добавили в прокуратуре. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. У ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
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