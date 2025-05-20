В ХМАО число частично затопленных приусадебных участков превысило 100. Больше всего пострадали Мегион, Нижневартовск и Лангепас, сообщил департамент региональной безопасности Югры.
«В Мегионе зафиксировано 67 затопленных участков в четырех СНТ (за сутки прирост составил 15 участков), в Нижневартовске — 20 участков и два перелива на дорогах, в Лангепасе — семь новых случаев. Также подтопления наблюдаются в Салыме Нефтеюганского района (восемь участков), поселке Тайлакова Сургутского района (три участка) и Зайцевой Речке Нижневартовского района (шесть участков)», — уточнили в ведомстве.
По данным департамента, всего в Югре затоплено 111 дач. В ведомстве утверждают, что жилые дома остаются в безопасности. Перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Тогда на подготовку к возможному подтоплению из резервного фонда города направили более девяти млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!