Число затопленных из-за паводка дач в ХМАО перевалило за сотню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО затоплено 111 дач из-за паводка
В ХМАО затоплено 111 дач из-за паводка Фото:

В ХМАО число частично затопленных приусадебных участков превысило 100. Больше всего пострадали Мегион, Нижневартовск и Лангепас, сообщил департамент региональной безопасности Югры.

«В Мегионе зафиксировано 67 затопленных участков в четырех СНТ (за сутки прирост составил 15 участков), в Нижневартовске — 20 участков и два перелива на дорогах, в Лангепасе — семь новых случаев. Также подтопления наблюдаются в Салыме Нефтеюганского района (восемь участков), поселке Тайлакова Сургутского района (три участка) и Зайцевой Речке Нижневартовского района (шесть участков)», — уточнили в ведомстве.

По данным департамента, всего в Югре затоплено 111 дач. В  ведомстве утверждают, что жилые дома остаются в безопасности. Перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Тогда на подготовку к возможному подтоплению из резервного фонда города направили более девяти млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО число частично затопленных приусадебных участков превысило 100. Больше всего пострадали Мегион, Нижневартовск и Лангепас, сообщил департамент региональной безопасности Югры. «В Мегионе зафиксировано 67 затопленных участков в четырех СНТ (за сутки прирост составил 15 участков), в Нижневартовске — 20 участков и два перелива на дорогах, в Лангепасе — семь новых случаев. Также подтопления наблюдаются в Салыме Нефтеюганского района (восемь участков), поселке Тайлакова Сургутского района (три участка) и Зайцевой Речке Нижневартовского района (шесть участков)», — уточнили в ведомстве. По данным департамента, всего в Югре затоплено 111 дач. В  ведомстве утверждают, что жилые дома остаются в безопасности. Перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Тогда на подготовку к возможному подтоплению из резервного фонда города направили более девяти млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...