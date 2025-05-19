19 мая 2025

Власти Нижневартовска выделили девять миллионов рублей на борьбу с паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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На противодействие паводку в Нижневартовске власти потратят более 9 млн рублей
На противодействие паводку в Нижневартовске власти потратят более 9 млн рублей Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) выделила более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом говорится в распоряжении главы города Дмитрия Кощенко, опубликованном после заседаний комиссий по ЧС округа и города.

«На основании решений комиссий по ЧС округа и города Нижневартовска, а также постановления администрации о введении режима „Повышенная готовность“, принято решение о выделении средств из резервного фонда. Сумма в размере 9 332 831,82 рубля направляется на организацию пунктов временного размещения, поставку песка и мешков, аренду спецтехники, транспортные услуги и закупку ГСМ», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Режим повышенной готовности в Нижневартовске действует с 6 мая 2025 года. Он введен региональной и городской комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС.

Уровень воды в реке Обь на утро 20 мая достиг 920 см. Режим ЧС в Нижневартовске будет объявлен, когда показатель превысит 9,8 м.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков. В Нижневартовске подтопило 20 дач.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) выделила более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом говорится в распоряжении главы города Дмитрия Кощенко, опубликованном после заседаний комиссий по ЧС округа и города. «На основании решений комиссий по ЧС округа и города Нижневартовска, а также постановления администрации о введении режима „Повышенная готовность“, принято решение о выделении средств из резервного фонда. Сумма в размере 9 332 831,82 рубля направляется на организацию пунктов временного размещения, поставку песка и мешков, аренду спецтехники, транспортные услуги и закупку ГСМ», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Режим повышенной готовности в Нижневартовске действует с 6 мая 2025 года. Он введен региональной и городской комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС. Уровень воды в реке Обь на утро 20 мая достиг 920 см. Режим ЧС в Нижневартовске будет объявлен, когда показатель превысит 9,8 м. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков. В Нижневартовске подтопило 20 дач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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