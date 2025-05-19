Власти Нижневартовска выделили девять миллионов рублей на борьбу с паводком

Администрация Нижневартовска (ХМАО) выделила более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом говорится в распоряжении главы города Дмитрия Кощенко, опубликованном после заседаний комиссий по ЧС округа и города.
«На основании решений комиссий по ЧС округа и города Нижневартовска, а также постановления администрации о введении режима „Повышенная готовность“, принято решение о выделении средств из резервного фонда. Сумма в размере 9 332 831,82 рубля направляется на организацию пунктов временного размещения, поставку песка и мешков, аренду спецтехники, транспортные услуги и закупку ГСМ», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
Режим повышенной готовности в Нижневартовске действует с 6 мая 2025 года. Он введен региональной и городской комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС.
Уровень воды в реке Обь на утро 20 мая достиг 920 см. Режим ЧС в Нижневартовске будет объявлен, когда показатель превысит 9,8 м.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков. В Нижневартовске подтопило 20 дач.
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