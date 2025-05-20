Рособрнадзор предложил «принимать меры» против мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку

Дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев. О новых мерах, касающихся детей мигрантов и их зачисления в российские школы объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме.
«В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — подчеркнул Музаев. По его словам, дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев.
Также он добавил, что Рособрнадзор в сотрудничестве с Министерством просвещения усилит контроль за процессом тестирования. 29 мая запланирован общий вебинар с учителями, которые участвовали в экзаменационном процессе, чтобы обсудить возникающие вопросы и улучшить подходы к тестированию.
С первого апреля в России действует правило, запрещающее зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. По данным Рособрнадзора, 81% заявителей не были допущены к тестированию из-за неполного пакета документов, отсутствия мест или недостоверных сведений, а среди прошедших экзамен 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения языком. За последний год были приняты законы, ужесточающие миграционную политику и требования к поступлению в школы.
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