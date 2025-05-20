Рособрнадзор предложил «принимать меры» против мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку

Дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку в течение трех месяцев
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МВД будет принимать меры к мигрантам, чьи дети не прошли тестирование
МВД будет принимать меры к мигрантам, чьи дети не прошли тестирование Фото:

Дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев. О новых мерах, касающихся детей мигрантов и их зачисления в российские школы объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме.

«В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — подчеркнул Музаев. По его словам, дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев.

Также он добавил, что Рособрнадзор в сотрудничестве с Министерством просвещения усилит контроль за процессом тестирования. 29 мая запланирован общий вебинар с учителями, которые участвовали в экзаменационном процессе, чтобы обсудить возникающие вопросы и улучшить подходы к тестированию.

С первого апреля в России действует правило, запрещающее зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. По данным Рособрнадзора, 81% заявителей не были допущены к тестированию из-за неполного пакета документов, отсутствия мест или недостоверных сведений, а среди прошедших экзамен 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения языком. За последний год были приняты законы, ужесточающие миграционную политику и требования к поступлению в школы.

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Дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев. О новых мерах, касающихся детей мигрантов и их зачисления в российские школы объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме. «В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — подчеркнул Музаев. По его словам, дети мигрантов, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, получат возможность на повторную попытку в течение трех месяцев. Также он добавил, что Рособрнадзор в сотрудничестве с Министерством просвещения усилит контроль за процессом тестирования. 29 мая запланирован общий вебинар с учителями, которые участвовали в экзаменационном процессе, чтобы обсудить возникающие вопросы и улучшить подходы к тестированию. С первого апреля в России действует правило, запрещающее зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. По данным Рособрнадзора, 81% заявителей не были допущены к тестированию из-за неполного пакета документов, отсутствия мест или недостоверных сведений, а среди прошедших экзамен 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения языком. За последний год были приняты законы, ужесточающие миграционную политику и требования к поступлению в школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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