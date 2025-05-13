В России к тестированию по русскому языку не допустили 81% детей мигрантов

В России 81% детей мигрантов не были допущены к тестированию на знание русского языка, необходимого для поступления в школы. Об этом сообщил Рособрнадзор.
«С момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие. 81 проценту заявителей было отказано в принятии документов», — говорится в telegram-канале ведомства. Основные причины отказов — неполный пакет документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях и недостоверные сведения в заявлениях.
В Рособрнадзоре также сообщили, что первый экзамен прошли 335 детей мигрантов, из которых 39% не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. В ведомстве подчеркнули, что новые правила зачисления позволяют регулировать прием иностранных граждан в российские школы.
С 1 апреля в России действует правило, запрещающее зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В скором времени также может вступить в силу закон, который ограничивает число попыток сдачи теста двумя годами. После этого иностранные граждане лишатся права на бесплатное обучение. За последний год депутаты приняли 14 законов, ужесточающих миграционную политику, включая новые требования к уровню владения языком.
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