Один из самых состоятельных депутатов Госдумы России Олег Савченко подал заявление о сложении полномочий, решение связано с переходом на другую работу, где он будет развивать логистику с КНР, Африкой и Ближним Востоком. Сам Савченко уточнил, что это проект, которым занимался еще до избрания в парламент в 2021 году.
«Проект, который я вел до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор. Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай. Это требует затрат большого количества времени», — рассказал Савченко РБК.
По данным открытых источников, на момент избрания в Госдуму в 2021 году Олег Савченко задекларировал доход более 627 миллионов рублей и располагал средствами на счетах в размере около 4,5 миллиарда рублей. До прихода в политику он занимался бизнесом — основал «Русскую подшипниковую компанию» и стал совладельцем ряда крупных регистраторских предприятий. После 2021 года сведения о его доходах и активах больше не публиковались.
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