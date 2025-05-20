После коррупционного скандала мэрия из ХМАО ликвидирует одно из управлений

Мэрия Урая ликвидирует управление по развитию местного самоуправления, которое прежде возглавляла фигурантка уголовного дела Наталья Емшанова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.
«Полномочия управления перераспределят между другими отделами, а сотрудников переведут на новые должности. Вместо него мэрия учредит управление делами», — пояснил собеседник агентства. Соответствующий проект, предусматривающий изменения в структуре администрации, уже направлен на рассмотрение в гордуму. Копия документа есть в распоряжении редакции. Согласно проекту, структура администрации будет изменена с 1 августа 2025 года.
По версии источника, решение связано с отставкой Михаила Данилова и коррупционным скандалом вокруг экс-начальницы управления Натальи Емшановой. «Все в этом управлении было завязано на ней. Ликвидация — это попытка снизить репутационные риски. Проблемы с кадрами тоже сыграли роль: после ее ухода структура стала обузой», — добавил собеседник. В мэрию урая направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Емшанову заподозрили в присвоении 500 тыс. рублей из субсидии, выделенной НКО. После проверки она уволилась «по собственному желанию», а позже стала фигуранткой уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!