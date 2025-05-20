20 мая 2025

После коррупционного скандала мэрия из ХМАО ликвидирует одно из управлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Урая ликвидирует управление, которое возглавляла экс-чиновница Емшанова
Мэрия Урая ликвидирует управление, которое возглавляла экс-чиновница Емшанова Фото:

Мэрия Урая ликвидирует управление по развитию местного самоуправления, которое прежде возглавляла фигурантка уголовного дела Наталья Емшанова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.

«Полномочия управления перераспределят между другими отделами, а сотрудников переведут на новые должности. Вместо него мэрия учредит управление делами», — пояснил собеседник агентства. Соответствующий проект, предусматривающий изменения в структуре администрации, уже направлен на рассмотрение в гордуму. Копия документа есть в распоряжении редакции. Согласно проекту, структура администрации будет изменена с 1 августа 2025 года.

По версии источника, решение связано с отставкой Михаила Данилова и коррупционным скандалом вокруг экс-начальницы управления Натальи Емшановой. «Все в этом управлении было завязано на ней. Ликвидация — это попытка снизить репутационные риски. Проблемы с кадрами тоже сыграли роль: после ее ухода структура стала обузой», — добавил собеседник. В мэрию урая направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Емшанову заподозрили в присвоении 500 тыс. рублей из субсидии, выделенной НКО. После проверки она уволилась «по собственному желанию», а позже стала фигуранткой уголовного дела.

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Мэрия Урая ликвидирует управление по развитию местного самоуправления, которое прежде возглавляла фигурантка уголовного дела Наталья Емшанова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города. «Полномочия управления перераспределят между другими отделами, а сотрудников переведут на новые должности. Вместо него мэрия учредит управление делами», — пояснил собеседник агентства. Соответствующий проект, предусматривающий изменения в структуре администрации, уже направлен на рассмотрение в гордуму. Копия документа есть в распоряжении редакции. Согласно проекту, структура администрации будет изменена с 1 августа 2025 года. По версии источника, решение связано с отставкой Михаила Данилова и коррупционным скандалом вокруг экс-начальницы управления Натальи Емшановой. «Все в этом управлении было завязано на ней. Ликвидация — это попытка снизить репутационные риски. Проблемы с кадрами тоже сыграли роль: после ее ухода структура стала обузой», — добавил собеседник. В мэрию урая направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Емшанову заподозрили в присвоении 500 тыс. рублей из субсидии, выделенной НКО. После проверки она уволилась «по собственному желанию», а позже стала фигуранткой уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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