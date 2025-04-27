27 апреля 2025

Чиновница, подозреваемая в присвоении полумиллиона рублей, уволилась из мэрии в ХМАО

Глава управления по развитию МСУ Урая, подозреваемая в хищении, уволилась
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовой договор с подозреваемой в хищении субсидии чиновницей из Урая расторгнут
Трудовой договор с подозреваемой в хищении субсидии чиновницей из Урая расторгнут Фото:

Начальница управления по развитию местного самоуправления Урая (ХМАО) Наталья Емшанова, ставшая фигурантом уголовного дела о хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО на развитие гражданского общества уволилась из мэрии. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«По поручению главы города Урай [Тимура Закирзянова] отделом финансового контроля администрации города была проведена проверка соблюдения условий реализации грантов и субсидий, выданных некоммерческим организациям. Отделом финансового контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях бюджетного законодательства при расходовании средств и о причастности к этому должностного лица администрации города. По указанию города Урай материалы проверки отдела муниципального контроля были незамедлительно направлены Прокурору города для принятия процессуального решения. В настоящее время трудовые отношения с Емшановой прекращены», — сообщили в администрации.

Емшанова покинула пост с формулировкой «по собственному желанию». В мэрии уточнили, что это произошло в конце марта. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено позже.

Ранее URA.RU сообщало, что Емшанова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в присвоении более чем полумиллиона рублей из бюджета муниципалитета.

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Начальница управления по развитию местного самоуправления Урая (ХМАО) Наталья Емшанова, ставшая фигурантом уголовного дела о хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО на развитие гражданского общества уволилась из мэрии. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «По поручению главы города Урай [Тимура Закирзянова] отделом финансового контроля администрации города была проведена проверка соблюдения условий реализации грантов и субсидий, выданных некоммерческим организациям. Отделом финансового контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях бюджетного законодательства при расходовании средств и о причастности к этому должностного лица администрации города. По указанию города Урай материалы проверки отдела муниципального контроля были незамедлительно направлены Прокурору города для принятия процессуального решения. В настоящее время трудовые отношения с Емшановой прекращены», — сообщили в администрации. Емшанова покинула пост с формулировкой «по собственному желанию». В мэрии уточнили, что это произошло в конце марта. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено позже. Ранее URA.RU сообщало, что Емшанова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в присвоении более чем полумиллиона рублей из бюджета муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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